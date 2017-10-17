Любомир Конопад з Тернопільщини тримає справжнє “вухате королівство”

У Любомира Конопади з Озерян Бучацького району – справжнє вухате королівство. На його домашній міні-фермі оселилося кілька десятків кролів чотирьох елітних порід: білий велетень, бельгійський фландер, німецький строкач та метелик.

Білі велетні – улюбленці дітей

– Кожна порода має свої переваги, – каже молодий господар. – Наприклад, фландрів у світі вважають найбільшими. Доросла самка може досягнути ваги десять із половиною кілограмів. Фландри дуже розумні тварини, вільно гуляють по подвір’ї і швидко звикають до господаря, ходять за ним по п’ятах. Від інших порід відрізняються великими розмірами витягнутого тулуба і довгими (21-25 сантиметрів) вухами. Однак вирощувати фландрів для промислових потреб не дуже вигідно – вони пізніше, переважно у вісім-десять місяців, вступають у пору зрілості, відповідно споживають більше кормів. У них невеликий вихід м’яса, масивні лапи, хребет і груба кістка. Цю породу я тримаю більше для краси.

Білих велетнів, за словами Любомира, називають улюбленцями дітей – це спокійні тварини із білосніжною шкірою. Вага пухнастого красеня з червоними очима – 8-10 кілограмів! Не менш красиві і німецькі строкачі – білі кролики із чорними плямами. Щоправда, вони трохи агресивні. «Кролі-метелики на нашому обійсті – довгожителі, – розповідає господар. – 15 років тому вони першими поселилися у господарстві. Їх вигідно тримати задля м’яса. Якось простежив, що у місяць і тиждень «метелик» важив один кілограм і вісімсот грамів. Та й статеве дозрівання у цих кроликів настає швидко – у шість місяців. Одна самка «метелика» народжує 11-12 маленьких кроленят.

Чисто, сухо і без протягів

Вухаті Любомирові улюбленці живуть у клітках, які він змайстрував самотужки. Поки тварини малі, то в одній клітці їх може бути вісім-десять. Коли вони досягають трикілограмової ваги, тоді господар розселяє кролів у двомісні «номери» – дорослі тварини люблять просторі апартаменти.

– Складнощів у розведенні кролів нема, – каже озерянський кролівник. – Головне, аби в клітці завжди було сухо і чисто. Її треба так безпечно облаштувати, щоб муха туди не залетіла. Адже на своїх крильцях вона може занести інфекцію. Варто також подбати, аби клітки стояли у захищеному від сонця і протягів місці.

На своїй кролефермі Любомир порається сам. Не тому, що нікому не довіряє цієї справи. Вважає, що постійний догляд за кролями дозволяє вчасно виявити у них захворювання. Лікує і вакцинує тварин молодий господар також самотужки. У його аптечці стільки медикаментів, що не кожен ветлікар може цим похвалитися.

Суха трава і морква – круглий рік

– Дехто жаліється, що несе великі втрати кролів, але якщо їх правильно утримувати, то цього можна легко уникнути, – зауважує кролівник. – Насамперед вуханів треба вчасно щепити проти хвороб. У 45-денному віці обов’язково вакциную від міксоматозу. Для профілактики кокцидіозу місячних кроленят пропоюю солікоксом, потім роблю перерву на місяць. І так впродовж року. Звісно, що бувають непередбачувані випадки, трапляється, що й доглянуті кролі хворіють, але якщо вчасно відреагувати, то тварин можна вберегти.

Ще один принцип правильно утримання – повноцінне годування. Як і звичайні кролі, елітні не вимагають особливих харчів. Стандартний набір їжі – зерно вівса та ячменю, варена картопля з пшеничними висівками, гілки верби, круглий рік суха трава і морква. Капустою вуханів досвідчений кролівник не радить пригощати. Також не можна перегодовувати самок, інакше їх буде важко спарувати. Якщо ж кролиця таки набрала зайву вагу, Любомир Конопада рекомендує для її схуднення водичку і суху кропиву. До речі, вода у клітці має бути постійно. Кролі охоче її п’ють навіть взимку. Про генетику теж завжди треба пам’ятати. І хоч елітні самці вартують недешево – від двох тисяч гривень, однак Любомир упевнений, що шкодувати грошей заради чистоти породи майбутнього потомства не варто.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА для газети “Сільський господар плюс”.