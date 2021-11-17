Микола Люшняк став меценатом фільму «Шлях поколінь», прем’єра якого відбудеться наприкінці листопада

Уже наприкінці листопада українці вперше побачать художньо-документальну стрічку «Шлях поколінь», зняту тернопільським кінематографістом, журналістом та добровольцем Михайлом Ухманом.

Фільм розповідає про воїнів Української повстанської армії та Героїв сучасності. Події розгортаються у двох часових лініях – 1946 та 2015 роки.

Напередодні прем’єри творці стрічки розповіли про меценатів, без яких втілити цю ідею не вдалося б. Серед них – народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк.

– Пан Микола розуміє, наскільки важливо зберегти нашу історію саме у форматі, який буде цікавий для молоді – пригодницьке, молодіжне кіно. І сприяє тому, аби таке кіно існувало в Україні. Він допоміг нам у виробництві стрічки «Шлях поколінь», а також планує і надалі підтримувати нас та загалом українську патріотичну кіноіндустрію, – зазначив автор та ініціатор створення фільму Михайло Ухман.

Наші земляки воювали за кожен клаптик рідної землі, аби можна було вільно дихати. Історично-патріотичне кіно розповідає про цю боротьбу, змушує нас замислитися, що не все так просто, як здається, наголосив меценат Микола Люшняк.

– Коли Михайло Ухман вперше звернувся до нас за допомогою, усі хвилювалися, чи вдасться йому втілити задумане. Перший його фільм суспільство дуже добре сприйняло. Коли він розповів про ідею створення стрічки «Шлях поколінь», ми радо підтримали. Ми повинні залишити нащадкам нашу історію, аби вони росли з любов’ю до України, знали, якою нелегкою ціною нам далася незалежність. Михайло пройшов бойове гартування. Він знає не на словах, що таке війна, бо сам пройшов кожен її крок. Таких людей треба підтримувати. І мова йде не лише про моральну, фінансову підтримку, а й підтримку з боку держави. Наше завдання на наступний рік – розширити роботу з режисерами, які створюють такі фільми, – підкреслив Микола Люшняк.