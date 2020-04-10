У Тернопільський області підтверджено факт першого одужання хворого на COVID-19

10 квітня 2020 року за результатами лабораторних обстежень підтверджено факт першого одужання хворого на COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

«26-річний житель села Острів Тернопільського району захворів 19 березня. Чоловік був госпіталізований через тиждень — 27 березня до Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом: правобічна пневмонія, — повідомила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук. — У хворого лабораторно підтвердили діагноз коронавірус».

Варто зазначити, чоловік мав супутню патоголію — серцеву недостаність. Працював на ТОВ «СЕ Борднетце Україна».

8 та 9 квітня медики повторно зробили два тести, що показали відсутність в організмі хворого COVID-19. Чоловіка вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, станом на 10 квітня у Тернопільській області зареєстровано 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (182 випадки – дорослі, 14 випадків – діти), з них 5 летальних.