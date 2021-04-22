Укладаєш контракт із військовою частиною у Чорткові на 3 роки? Отримай 5 тисяч гривень!

З бюджету Чортківської громади виділятимуть додаткову матеріальну допомогу тим жителям громади, котрі підпишуть контракт із однією з військових частин Чорткова строком не менше, ніж на 3 роки. Розмір виплати – 5 тисяч гривень.

Важливо, що проходити контрактну службу військовослужбовці повинні у військовій частині А-1915 чи А-3215, які дислокуються у Чорткові.

Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

«Вже сьомий рік поспіль в Україні йде війна. Дуже важливо, щоб кількість військовослужбовців, які готові захищати територіальну цілісність нашої держави, збільшувалася. Надіюся, що ця невелика сума матеріальної підтримки стане, якщо не стимулом, то заохоченням для молодих людей підписувати контракт про проходження військової служби», – зауважив міський голова Володимир Шматько.