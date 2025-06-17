Покарання за допомогу ЗСУ? Апеляційний суд визнав винним фахівця зі зброї Святослава Звіра

16 червня у Тернопільському апеляційному суді відбулося фінальне засідання у справі Святослава Звіра, фахівця з налаштування зброї. Суд скасував попереднє рішення міськрайонного суду від 7 квітня 2025 року і визнав чоловіка винним за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Під час засідання допитали свідка Олександра Петріва, начальника управління взаємодії зі Збройними силами України та правоохоронцями Івано-Франківської міської ради. Він розповів, що передавав Святославу Звиру зброю для дообладнання, яка пізніше була вилучена під час обшуків у березні 2023 року. Загалом йшлося про сім одиниць зброї.

«Я приїхав до Звіра, щоб визначити, які приціли чи оптика краще підійдуть для зброї. Оскільки мене терміново викликали на роботу, а до Івано-Франківська я не мав чим повернутися, залишив зброю, щоб забрати її наступного дня», — пояснив свідок.

Прокурорка Ірина Хома допитувала свідка, а потім почалися дебати. Прокурор Юрій Барабан зазначив, що жодна зі сторін не надала доказів, що зброя передавалася конкретному підрозділу ЗСУ або військовослужбовцю, а також не було надано відповідних документів.

Адвокат Святослава Звіра Василь Притула підкреслив, що у нинішніх умовах, коли держава закликає громадян сприяти обороноздатності, дії його підзахисного мають сприйматися як внесок у захист країни. Він висловив незрозумілість, чому за такі вчинки починають карати.

Святослав Звір на суді зазначив: «Якщо б ви бачили людину, що тоне, ви б допомогли? У 2022 році багато людей просили у мене допомоги, і я не міг відмовити. Якщо суд вважає мене винним — прийму рішення, але тепер не знаю, чи варто слухати людей і допомагати».

Після наради суддя Ігор Вавринів оголосив рішення: апеляційну скаргу прокурора задовольнили, попередній вирок скасували. Святослава Звіра визнали винним у незаконному зберіганні зброї та призначили штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Нагадаємо, у березні 2023 року в будинку Святослава Звіра провели обшуки, під час яких вилучили зброю. Чоловік безкоштовно налагоджував її для військових. Справа тривала понад два роки. У квітні 2025-го його виправдали, але згодом провадження розпочали заново.

За інф. Суспільне