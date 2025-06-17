Пекельна ніч у столиці: Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за весь час війни
У ніч на 17 червня 2025 року Київ зазнав однієї з наймасштабніших російських атак з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, загинули щонайменше 14 людей, ще 99 – поранені, з яких 59 госпіталізовано.
🔹 Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та мер Києва Віталій Кличко.
Пряма мова Ткаченка: “Попередньо вже 14 загиблих у Києві. Роботи з пошуку людей під завалами тривають”.
📍 Наслідки удару:
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У Солом’янському районі балістична ракета зруйнувала цілий під’їзд 9-поверхового житлового будинку.
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Знищено понад 40 квартир.
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27 локацій у різних районах Києва постраждали від обстрілу – серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.
Віталій Кличко: “Під завалами можуть бути люди. Ми не виключаємо, що кількість загиблих зросте”.
За словами Ткаченка, лише по Києву ворог застосував:
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175 дронів,
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понад 14 крилатих ракет,
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щонайменше 2 балістичні ракети.