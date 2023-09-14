Чергова оборудка Сергія Надала і Ко: майже гектар землі дивним чином можуть опинитися у приватній власності

На вулиці Чернівецькій, що у Тернополі буде нова велика будова. Про чергову оборудку з землею розповів депутат з політичної партії “Сила людей” Тернополя Іван Сороколіт.

Коротка “історія питання” з намірами забудувати 0,77 га сучасними багатоквартирними будинками наступна. 29 жовтня 2021 року міськрада на звернення Управління Тернопільсько-Бучацької єпархії Української Православної Церкви приймає рішення на поділ земельної ділянки загальною площею 1,0000 га на дві окремі земельні ділянки 0,2288 га та 0,7712 га, без зміни їх цільового призначення (https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/54654.html)



А завтра, 15 вересня, на сесію Тернопільської міської ради виноситься питання надання більшої частини поділеної ділянки (0,7712 га), на якій знаходиться каплиця церкви, ТОВ «МОДУЛЬ-ТЕРНОПІЛЬ» з цільовим призначенням “для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення з облаштуванням підземного та наземного паркінгу та гаражами” (https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen…/70363.html).



– Особисто мені це скидається на якусь нехорошу оборудку. Майже гектар вільної (незабудованої) землі, більша частина якої фактично є зеленою зоною, якимсь чином опиняється в приватній власності підприємства, засновником якого є людина з таким прізвищем як директор скандального КП “Тернопільбудінвестзамовник”. Інформую, щоб згодом, коли вирізатимуться залишки дерев на вулиці Чернівецькій, тернополяни і частина депутатів не розводили руками, що не впильнували коли і як то стало можливим. Якщо ж цю ділянку можна забудувати без шкоди мікрорайону і місцеві мешканці не заперечують (у чому маю великий сумнів), то її слід продавати на публічному аукціоні, а не дарувати через аморальні схеми, – підсумував Іван Сороколіт.