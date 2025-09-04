Саранчуківська громада вперше у ТОП-5! Дізнайся, які громади Тернопільщини здивували у 2025 році

Спроможність громад Тернопільщини: рейтинг за 8 місяців 2025 року

55 громад області пройшли оцінювання за 37 показниками у 7 ключових напрямках:

фінанси

економіка та міжнародна співпраця

освіта і спорт

цифровізація

житлово-комунальне господарство

ветеранська політика та соціальні послуги

сектор безпеки

Мета дослідження — дати громадам чесне й прозоре розуміння своїх сильних і слабких сторін, щоб вони могли ефективно розвиватися, залучати ресурси та отримувати адресну підтримку.

🏆 Лідери рейтингу (ТОП-5 громад):

Шумська Тернопільська Борщівська Чортківська Саранчуківська — вперше в десятці кращих

📉 Аутсайдери, які мають потенціал для розвитку:

Золотопотіцька

Монастириська

Залозецька

Колиндянська

Мельнице-Подільська

📈 Найбільший прогрес у 2025 році показали:

Нараївська +20 позицій

Озернянська +14

Скалатська +12

Саранчуківська +10

Підгаєцька +8

📉 Найбільше падіння:

Копичинецька -14

Гримайлівська -14

Борсуківська -10

Білецька -10

Товстенська -10

📌 Приклади системних змін:

Саранчуківська громада — у топі за економічною ефективністю й цифровізацією, +30 позицій в освіті.

Нараївська — +51 позиція у сфері соціальних послуг і ветеранської політики.

Озернянська — одна з лідерів за приростом власних доходів.

Скалатська — 100% впровадила послугу з управління відходами.

Підгаєцька — у ТОП-10 за фінансовими показниками.

📍 Прозорість, аналітика та рух уперед — основа для того, щоб підтримка надходила туди, де вона потрібна найбільше.

👉 Ознайомитися з динамікою та повним рейтингом громад можна за посиланням:

🔗 Переглянути рейтинги