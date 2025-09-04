Саранчуківська громада вперше у ТОП-5! Дізнайся, які громади Тернопільщини здивували у 2025 році
Спроможність громад Тернопільщини: рейтинг за 8 місяців 2025 року
55 громад області пройшли оцінювання за 37 показниками у 7 ключових напрямках:
- фінанси
- економіка та міжнародна співпраця
- освіта і спорт
- цифровізація
- житлово-комунальне господарство
- ветеранська політика та соціальні послуги
- сектор безпеки
Мета дослідження — дати громадам чесне й прозоре розуміння своїх сильних і слабких сторін, щоб вони могли ефективно розвиватися, залучати ресурси та отримувати адресну підтримку.
🏆 Лідери рейтингу (ТОП-5 громад):
- Шумська
- Тернопільська
- Борщівська
- Чортківська
- Саранчуківська — вперше в десятці кращих
📉 Аутсайдери, які мають потенціал для розвитку:
- Золотопотіцька
- Монастириська
- Залозецька
- Колиндянська
- Мельнице-Подільська
📈 Найбільший прогрес у 2025 році показали:
- Нараївська +20 позицій
- Озернянська +14
- Скалатська +12
- Саранчуківська +10
- Підгаєцька +8
📉 Найбільше падіння:
- Копичинецька -14
- Гримайлівська -14
- Борсуківська -10
- Білецька -10
- Товстенська -10
📌 Приклади системних змін:
- Саранчуківська громада — у топі за економічною ефективністю й цифровізацією, +30 позицій в освіті.
- Нараївська — +51 позиція у сфері соціальних послуг і ветеранської політики.
- Озернянська — одна з лідерів за приростом власних доходів.
- Скалатська — 100% впровадила послугу з управління відходами.
- Підгаєцька — у ТОП-10 за фінансовими показниками.
📍 Прозорість, аналітика та рух уперед — основа для того, щоб підтримка надходила туди, де вона потрібна найбільше.
👉 Ознайомитися з динамікою та повним рейтингом громад можна за посиланням: