Саранчуківська громада вперше у ТОП-5! Дізнайся, які громади Тернопільщини здивували у 2025 році

Спроможність громад Тернопільщини: рейтинг за 8 місяців 2025 року

55 громад області пройшли оцінювання за 37 показниками у 7 ключових напрямках:

  • фінанси
  • економіка та міжнародна співпраця
  • освіта і спорт
  • цифровізація
  • житлово-комунальне господарство
  • ветеранська політика та соціальні послуги
  • сектор безпеки

Мета дослідження — дати громадам чесне й прозоре розуміння своїх сильних і слабких сторін, щоб вони могли ефективно розвиватися, залучати ресурси та отримувати адресну підтримку.

🏆 Лідери рейтингу (ТОП-5 громад):

  1. Шумська
  2. Тернопільська
  3. Борщівська
  4. Чортківська
  5. Саранчуківська — вперше в десятці кращих

📉 Аутсайдери, які мають потенціал для розвитку:

  • Золотопотіцька
  • Монастириська
  • Залозецька
  • Колиндянська
  • Мельнице-Подільська

📈 Найбільший прогрес у 2025 році показали:

  • Нараївська +20 позицій
  • Озернянська +14
  • Скалатська +12
  • Саранчуківська +10
  • Підгаєцька +8

📉 Найбільше падіння:

  • Копичинецька -14
  • Гримайлівська -14
  • Борсуківська -10
  • Білецька -10
  • Товстенська -10

📌 Приклади системних змін:

  • Саранчуківська громада — у топі за економічною ефективністю й цифровізацією, +30 позицій в освіті.
  • Нараївська — +51 позиція у сфері соціальних послуг і ветеранської політики.
  • Озернянська — одна з лідерів за приростом власних доходів.
  • Скалатська — 100% впровадила послугу з управління відходами.
  • Підгаєцька — у ТОП-10 за фінансовими показниками.

📍 Прозорість, аналітика та рух уперед — основа для того, щоб підтримка надходила туди, де вона потрібна найбільше.

👉 Ознайомитися з динамікою та повним рейтингом громад можна за посиланням:

🔗 Переглянути рейтинги

 

