41 тисяча доларів хабарів від початку року: прокуратура Тернопільщини викриває схеми переправлення за кордон

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід головному інженеру одного з приватних підприємств міста, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США. Чоловіка триматимуть під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень.

За даними слідства, інженер отримав гроші від військовозобов’язаного у своєму службовому кабінеті. За цю суму він обіцяв посприяти у незаконному переправленні знайомого через державний кордон, запевнивши, що тому не чинитимуть перешкод під час виїзду, попри відсутність необхідних військово-облікових документів.

Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 369-2 («Зловживання впливом») та ч. 3 ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») КК України.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

📌 Довідково: від початку 2025 року на Тернопільщині вже викрито 13 осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ними, становить понад 41 000 доларів США.