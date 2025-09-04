00:51 | 5.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

41 тисяча доларів хабарів від початку року: прокуратура Тернопільщини викриває схеми переправлення за кордон

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід головному інженеру одного з приватних підприємств міста, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США. Чоловіка триматимуть під вартою із можливістю внесення застави у сумі 242 240 гривень.

За даними слідства, інженер отримав гроші від військовозобов’язаного у своєму службовому кабінеті. За цю суму він обіцяв посприяти у незаконному переправленні знайомого через державний кордон, запевнивши, що тому не чинитимуть перешкод під час виїзду, попри відсутність необхідних військово-облікових документів.

Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 369-2 («Зловживання впливом») та ч. 3 ст. 332 («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») КК України.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

📌 Довідково: від початку 2025 року на Тернопільщині вже викрито 13 осіб, причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ними, становить понад 41 000 доларів США.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *