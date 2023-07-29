На Тернопільщині односельці здали пʼяного водія

Працівники відділення поліції № 4 м. Збараж задокументували факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Аби уникнути адміністративної відповідальності житель району, пропонував 20000 гривень поліцейським

На лінію «102» надійшло анонімне повідомлення, про те в одному із сіл трапилася дорожньо-транспортна пригода. За словами заявника, водій можливо перебуває напідпитку, оскільки з’їхав з дороги та пошкодив паркан.

На місце події виїхав наряд сектору реагування патрульної поліції та виявив автомобіль. Поруч знаходився 43-річний водій транспортного засобу. У ході спілкування з останнім, правоохоронці відчули різкий запах алкоголю, однак пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник відмовився. Натомість, аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар в розмірі 20000 гривень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України, а також поліцейські склали адміністративні матеріали за статтями 124 ат 130 КУпАП України.

Триває слідство.