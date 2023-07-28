На Тернопільщині в ДТП травмувалося четверо людей

28-го липня о 09:16 на автодорозі М-30 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка” на 119 км між населеними пунктами Теофіпілка та Плотича Козівської ТГ Тернопільського району відбулося ДТП за участю двох легкових автомобілів Ford C-Max та Kia.

На місці події залучався черговий караул 18 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, відключено АКБ обох автомобілів, проведено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та недопущення загоряння, деблоковано потерпілого з автомобіля Ford C-Max та передано працівникам КНП “ЦЕМД та МК” ТОР.

Внаслідок ДТП 4 осіб травмовано.



