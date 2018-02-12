Депутат-священик з «Батьківщини» Володимир Гринда «лобіює» землю для Надала?

Остання сесія міської ради Тернополя «вивела» з кулуарів ряд домовленостей між депутатами, які раніше виглядали чутками. «Лакмусовим» папірцем стали земельні питання, що підняли на поверхню прізвища тих, хто раніше не відносив себе ні до ваших, ні до наших.

Так посеред пленарного засідання депутат Володимир Гринда (в минулому священик греко-католицької церкви) запропонував депутатам доповнити порядок денний кількома земельними питаннями. Зокрема:

1) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0895га за адресою вул. Овочева гр.Рудику В.В.

2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0895га за адресою вул. Овочева гр.Гриньківу А.М.

3) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0895га за адресою вул. Овочева гр.Стукову А.А.

Як мінімум дивно, чому депутат лобіює з голосу аж три земельні питання без жодного пояснення. Тим паче, що вул. Овочева не входить до округу №39, яким опікується Володимир Гринда.

Як виявилося, пояснення ховається у прізвищах тих щасливчиків, які отримали землю. Так Рудик Василь Володимирович, що отримав завдяки старанням Гринди ділянку на вул. Овочевій, є одним із засновників обслуговуючого кооперативу «Сонячний-2015». Кооператив діє понад три роки. Його кінцевим власником (бенефіціантом) є Юрій Романович Пилипчук – негласний бізнес-партнер Сергія Надала.

На Юрію Пилипчуку «висять» такі відомі та улюблені фірми мера як «Максима», яка раніше охороняла ТМР, а зараз опікується практично усіма ліфтами в місті. Також Пилипчук є одним із власників ТОВ «Нова генерація», яке є засновником іншого не менш цікавого ТОВ «Сіо», де серед засновників донині є рідний брат дружини міського голови Сергія Надала – Олени – Богдан Вербовий. До речі, той самий брат, який донедавна виступав інвестором облаштування по всьому місту торф’яних котелень.

Цікавий ланцюг зв’язків, чи не так? Та повернемося до обслуговуючого кооперативу «Сонячний-2015». Дотичність до нього першої особи міста можна прослідкувати не лиш по прізвищу «Пилипчук» в числі засновників, а й в судовій історії.

Так у листопаді 2016 року до суду звернувся заступник керівника Тернопільської місцевої прокуратури про визнання недійсним інвестиційного договору щодо будівництва будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на проспекті Злуки у Тернополі. Відповідачами у справі виступали виконком Тернопільської міськради, комунальне підприємство «Масив» та обслуговуючий кооператив «Сонячний-2015».

Вочевидь, мова йшла про чергову інвестиційну угоду, які полюбляє укладати мерія. Суть її полягає в тому, що спочатку землю передають на баланс одного з комунальних підприємств міста, згодом знаходиться інвестор, з яким укладають угоду, згідно якої переважно комунальне підприємство практично задарма віддає під забудову комунальну ділянку. Інвестор стає 100% власником споруди і користується нею в приватних цілях. Земля ж, хоч і залишається комунальною, але на по факту розпоряджається нею приватна особа.

– На запитання представника позивача в чому саме полягає порушення інтересів держави у даному спорі, прокурор надав пояснення, що земля є власністю народу України, а її розпорядником в межах населеного пункту є органи місцевого самоврядування, а тому рішення ТМР мають бути спрямованні на забезпечення інтересів громади, а не певних суб’єктів господарювання,- йдеться в роз’яснювальній частині ухвали суду.

Суд задовольнив позов та визнав недійсним з моменту укладення інвестиційний договір №14, укладений 14.11.2014 року між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, обслуговуючим кооперативом «Сонячний-2015» та комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Масив».

Мабуть, цей обслуговуючий кооператив був створений саме під «сумнівні» інвестиції. Однак зараз, з такою судовою репутаціє, було б важко пояснити його появу в інших проектах. Натомість дотичні до «Сонячний-2015» за бортом не залишилися. Цікаво, чи знав усі вище озвучені факти депутат Володимир Гринда? Якщо так, то можна припустити, що, на перший погляд, чесним ім’ям отця вирішили «прикривати» слизькі земельні питання для своїх. І дорога в цьому ланцюжку веде до головного кабінету на вул. Листопадовій…

Імовірно, що інші прізвища, яким лобіював землю депутат, теж не випадкові. Ба більше! Ділянки, не виключено, що знаходяться поруч одна одної. Такий «розклад» дозволяє непомітно роздати землю ніби то різним людям, які згодом, швидше за все, об’єднаються в одну ділянку, на якій виросте багатоповерхівка…

Нагадаємо, що Володимир Гринда зайшов до міськради Тернополя під прапорами ВО «Батьківщини». Свого часу голосував за зміни до скандального Генплану міста в унісон з своїми трьома колегами по фракції. Проте Гринду єдиного оминула процедура відкликання, яку ініціювали «тимошенківці» щодо своїх депутатів Андрія Артимовича, Наталії Шоломейчук та Петра Поврозника. Наближені до керівництва «Батьківщини» в області кажуть, що Гринда не потрапив «під гарячу руку» партії з двох причин. По-перше, за нього «вступилися» греко-католики. По-друге, його поважає керівник обласної «Батьківщини» – Василь Деревляний.

Цікаво, хто «стояв» на Гриндою, коли він з голосу «заганяв» в порядок денний земельні питання, пов’язані з міським головою… До слова, однією із негласних причин відкликання Артимовича, Шоломейчук та Поврозника було відкрите «загравання» чи ж бо «прогинання» під міського голову Надала. Відповідно виникає питання: чому це пробачають Гринді? Чи, навпаки, керівництво ВО «Батьківщини» та греко-католицької церкви побачили у співпраці з мером «духовний» зміст?