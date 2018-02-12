У День св. Валентина в Гусятині одружиться п’ять пар

Серед гусятинців все популярнішим стає проведення офіційної церемонії одруження у День всіх закоханих.

Цьогоріч, як розповідають у Гусятинському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, саме 14 лютого буде створено 5 нових родин. Про це повідомляє гусятин.com.ua.

– У минулому році ми розписали всього три пари. В одній з тих пар наречений був іноземцем, громадянином Республіки Польща, у 2016 році 14 лютого припало на вихідний день, тому церемоній не було, а у 2015 – у Гусятині було зареєстровано чотири молоді родини, – розповів ВО начальника Гусятинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Іванна Ділай. – Цьогоріч, заявки саме на чотирнадцяте лютого, були подані п’ятьма парами. Крім того, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області проводить акцію для всіх закоханих «Кохання поза часом», що дає можливість подати заяви та одружитися з 8 по 24 годину у чотирьох відділах державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, а саме: у Тернопільському міськрайонному відділі, Зборівському, Шумському та Монастириському районних відділах.

До того ж, у смт Гусятин на 14 лютого запланований цілий ряд цікавих і незабутніх урочистостей та подій. А саме, святкування Дня закоханих розпочнеться о 15 годині із відкриття благодійного ярмарку під назвою «Від щирого серця». Також у програмі свята урочисте відкриття кованої скульптури, що стане символом закоханих сердець, проведення офіційної церемонії одруження пар, конкурси та розіграші романтичних призів і вечірня дискотека для молоді під назвою «Ми віримо у кохання».