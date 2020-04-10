Товариство “Торговий Дім Універсальний” щорічно долучається до благодійних акцій, хоча й особливо цього не афішує.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат Тернопільської міської ради, очільник ТОВ “Торговий Дім Універсальний” Петро Ландяк.

“Впродовж, десь 15-ти років, ми щорічно, від свого колективу, роздаємо двічі на рік святкові подарунки, до Різдва і Великодня, 30-35-ти особам, хто є одинокими (без дітей) або мають інвалідність. Звичайно, фотографій про це ми не робимо”. – йдеться у дописі місцевого політика і підприємця.

Петро Ландяк також відзначив, що останнім часом спостерігається хвиля волонтерської роботи та пожертв. Люди проявляють свою щирість та співчуття, допомагаючи потребуючим, проте водночас у таких акцій є і певний піар, викликаний цілями місцевих виборів, які заплановані на осінь цього року. Проявляється це у роздачі пакетів та відповідному висвітленні у соціальних мережах та ЗМІ.

Водночас Петро Ландяк зазначає, що добрі справи для представників бізнесу мають проявлятися не тільки у цільовій допомозі потребуючим, але й у чесній сплаті податків.

“Сміливо можу повторити , що в результаті роботи наших колективів, ми у 2019 році сплатили податків і зборів до всіх бюджетів 14,6 млн. грн., а у 2018 році – 10.8 млн. грн. Тобто в нас є приріст 4 млн. грн. У найкоротший час я постараюсь подати порівняння сплати податків за перший квартал 2019 і 2020 років.

Це також я б хотів прирівняти і долучити до подібної, як волонтерство, позитивної участі. Тим більше, що з нашими показниками (сплата податків на обсяг товарообороту, або на кількість працевлаштованих, або на 100 кв. м. зареєстрованих потужностей (площі), в Тернополі, з місцевих фірм, точно ніхто не позмагається. І цю першість, по нашій роботі, ми тримаємо більше 10-ти років”. – зазначив Петро Ландяк.