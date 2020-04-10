Жителі сіл та селищ Тернопільщини зможуть посвятити Великодні кошики поблизу воріт своїх домівок. А у містах священників запросять у пекарні

Великодні богослужіння, освячення верби та пасок – онлайн.

Жителі сіл та селищ зможуть також посвятити Великодні кошики поблизу воріт приватних домівок. А у містах обіцяють запросити священнослужителів у пекарні і освятити паски до продажу.

Члени обласної Ради Церков Тернопільщини підтримують карантинні заходи під час Великодніх свят

Духівники краю та представники влади взяли участь в онлайн засіданні обласної Ради Церков. Під час нього обговори способи мінімізувати контакти жителів краю на свята

«Щороку ми з нетерпінням очікуємо Великодня, з ним пов’язано багато чудових традицій. Однак цього року ми змушені відзначати світле свято Воскресіння Христового в особливих умовах. Ми розуміємо, що саме пасхальний період може бути часом найбільшого поширення коронавірусу. Тому відповідальність представників релігійних організацій і громад зараз є особливо важливою. Ми закликаємо всіх мешканців краю залишатися вдома, брати участь у святкових богослужінь в онлайн та не наражати на небезпеку себе і своїх рідних, — зазначив Володимир Турш.

Очільник краю нагадав, що у храмі чи іншому приміщенні релігійної організації може перебувати до 10 осіб сукупно із розрахунку 1 особа на 5 м. кв. Всі вони обов’язково мають мати засоби індивідуального захисту.

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