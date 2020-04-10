Теребовля і Київ одночасно вийшли в онлайн з уроками для 11 класів: підсумки

Той, хто хоча б раз у житті спробував записати власне відео із поясненням чи міркуваннями на різні теми, той аплодуватиме стоячи вчителям Теребовлянської громади, які одними із перших в Україні із запровадженням карантину вийшли у прямі ефіри з уроками для учнів одинадцятих класів.

«Урок – це діалог, для цього потрібні учні. Від камери емоцій не дочекаєшся», – віджартовувались вчителі-влогери, обговорюючи варіанти дистанційного навчання ще у середині березня. Вісім шкільних предметів, з яких по завершенні навчального року учні складатимуть ЗНО; вісім кращих практикуючих вчителів із теребовлянських шкіл; офіційна група «Дистанційне навчання. Теребовлянська ОТГ» як платформа для відео-уроків, розкладу занять та онлайн-спілкування між вчителями та учнями та студія теребовлянського Медіа-центру, що на кілька тижнів стала універсальною класною кімнатою – це ідеальний набір інструментів для впровадження нової для Теребовлянської громади практики – дистанційного навчання.

З 18 березня по 9 квітня вчителями громади проведено 28 відео-уроків з предметів: географія, історія та правознавство, українська мова та література, математика, фізика, хімія, біологія та англійська мова. Менше як за місяць фоловерами сторінки «Дистанційне навчання. Теребовлянська ОТГ» (тими, хто підписаний на сторінку) стало майже пів тисячі жителів нашої громади, та більше як 23,5 тис. переглядів усіх відео на сторінці.

Для інформації: У 2020 році в школах громади навчається 122 одинадцятикласники: 21 учень у сільських школах та 101 у міських.

Заохоченням до перегляду уроків та виконання домашніх завдань учнями став Giveaway (розіграш) сертифікатів на додаткові бали до тематичних атестацій з предметів, що перераховані вище. Імена усіх найактивніших онлайн-школярів громади будуть опубліковані на тій же офіційній платформі дистанційного навчання у facebook.

ВЕЛИКЕ СПАСИБІ адресуємо кожному учителю, що долучився до реалізації педагогічної новації:

– Кривокульській Мирославі Василівні – вчительці географії, Медведю Івану Івановичу – вчителю математики та Климчук Анні Юріївні – вчительці фізики Теребовлянської загальноосвітньої школи №2;

– Дирді Наталії Степанівні – вчительці української мови та літератури, Думському Віктору Антоновичу – вчителю історії та основ правознавства та Кірдею Юрію Яковичу – вчителю біології опорного закладу «Теребовлянська загальноосвітня школа №1»;

– Ямелинець Лесі Василівні – вчительці англійської мови та Бабій Світлані Іванівні – вчительці хімії Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею.

Щоб розбавити інтелектуальні навантаження фізичними вправами на онлайн-платформі транслювались короткі відео тренувань під назвою «Табата». Вчитель-тренер – Янушкевич Михайло Васильович.

P.S. Корисною виявилась така практика, адже довели собі і розповідатимемо іншим: переформатування освітньої структури у нашій громаді, що розпочалось ще у 2017 році і триває до сьогодні, продовжує приносити свої плоди, адже вчителі предметники, які стали головними героями наших відоеуроків, – голови методичних об’єднань, профільні методисти Теребовлянської громади. Ці функції були покладені на них після реорганізації відділу освіти та ліквідації методичного кабінету як структурного підрозділу. Хто краще може порадити як викладати той чи інший шкільний предмет як не досвідчений, кваліфікований, та вмотивований вчитель-практик?! У Теребовлянській громаді найкраща команда вчителів!

Теребовлянська ОТГ