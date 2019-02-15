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ТДМУ створить філії кафедр на базі Житомирської обласної клінічної лікарні

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Ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Михайло Корда 11 лютого 2019 року зустрівся з головою Житомирської обласної ради Володимиром Ширмою та головним лікарем комунальної установи «Житомирська обласна клінічна лікарня імені О.Гербачевського» Житомирської обласної ради Богданом Леськівим.

Михайло Михайлович детально розповів про діяльність і досягнення ТДМУ. У свою чергу гості ознайомили очільника вишу з останніми надбаннями в медичній галузі Житомирщини.

Після цього відбулася робоча нарада з проректором з науково-педагогічної роботи ТДМУ, професором Аркадієм Шульгаєм, проректором з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професором Степаном Запорожаном, директором та завідувачами кафедр навчально-наукового інституту післядипломної освіти щодо співпраці з Житомирською обласною клінічною лікарнею імені О.Гербачевського.

Загалом було домовлено про відкриття філії кафедр ННІ післядипломної освіти ТДМУ (хірургії, терапії і сімейної медицини, акушерства та гінекології) при цьому медичному закладі.

Нагадаємо, що раніше було підписано угоду про співпрацю між Тернопільським державним медичним університетом та Житомирською обласною клінічною лікарнею.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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