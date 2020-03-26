На Тернопільщині на коронавірус захворіли вже 6 лікарів. Фактично – це надзвичайна подія, за яку б мали нести відповідальність профільні керівники – голова обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук та новопризначений головний санітарний лікар Оксана Чайчук.

Хоч вони і розповідали байки про належну готовність медзакладів області, насправді картина виявилася протилежною.

Допоки чиновники малюють райдужні картини, громадські активісти вказують на те, що область забезпечена костюмами біозахисту лише на 6%(!!!) від потреби, распіраторами – на 14%, ізоляційними халатами – на 12%. Про це йдеться у звіті експертної організації StateWatch.

Брак належної кількості засобів захисту сьогодні під час брифінгу підтвердив і Володимир Богайчук.

– Не вистачає того, що необхідно, – зізнався чиновник. – Найближчим часом зможемо забезпечити заклади охорони здоров’я. Є потреба в засобах захисту. На сьогодні Монастирська лікарня вже забезпечення засобами, щоб можна було надавати допомогу хворим на коронавірус.

Хто ж відповідатиме за те, що лікарів кинули на передову беззахисними? І з яким обличчям зараз будуть дивитися очільники галузі в очі лікарям. Не лише тим, які захворіли. А й тим, яким теж невдовзі доведеться зіткнутися з подібною ситуацію, як в Монастирську. Яким доводиться воювати на передовій при зарплатах, яка в рази різниться від зарплати їх очільників.

Стало очевидним, що чимала зарплата не є запорукою високої кваліфікації керівника, його вміння турбуватися про підлеглих. Найлегше кинути бійців на конях із шаблями проти танків, як це робили польські воєначальники на початку війни з Німеччиною. Але хто за це відповідатиме? Без належного захисту лікарі перетворюються на самогубців, адже саме їм регулярно стикатися з зараженими на коронавірус.

Те, що в Монастириській лікарні масово захворіли медики, є оцінкою роботи керівників медгалузі, і вона є незадовільною. Кількість хворих лікарів свідчить, що медикам або не пояснили ризики, або не забезпечили захистом.

– Були випадки, що обурювалися, відмовлялися працювати, – зізнався сьогодні Володимир Богайчук. – Зараз паніки немає, медичні працівники готові надавати медичну допомогу.

На даний момент стан хворих лікарів характеризують як «стабільний», на апараті штучної вентиляції легень в Монастириській лікарні перебуває лише одна медсестра, її стан оцінюють як середньої важкості. Родичі жінки обурюються, що хвору не перевезли в Тернопіль, де краще готові до боротьби з коронавірусом.

Станом райлікарні незадоволена і громадськість райцентру. В соцмережах люди зараз активно закликають владу міста та району оперативно виділити кошти лікарні і забезпечити лікарів захистом.

Про це слід думати чиновникам і в Тернополі. Міський та обласний бюджет уже мають шукати резерви, щоб забезпечити достойні зарплати мадикам. Так само, як знаходять собі на надбавки і премії. Якщо є гроші на 60 тис грн. зарплати для міського голови Сергія Надала, то знайдуться і для лікарів. Навіть, якщо при цьому доведеться врізати зарплату мерові і заступникам. Ці «перетруджені» після реалізації схем земельних дерибанів, подібно до останнього на вул. 15 квітня, точно не збідніють.

Не менша важливо на час пандемії застрахувати життя медиків.

Але на першому місці таки мають стояти засоби захисту.

Біозахисні халати, розповів сьогодні на брифінгу Володимир Богайчук, можна носити 4 год. Ось тільки лікарям їх треба знімати одразу і міняти після кожного візиту до хворого. Отже треба чималу кількість халатів. Як і масок.

Якщо цю проблему не вирішити, буде повторення ситуації в Монастириській ЦРЛ.

Щодо лікування хворих, то в області станом на сьогодні є 128 апаратів, які можуть надати допомогу при дихальній недостатності. Зрозуміло, що якщо кількість хворих почне різко зростати, такої кількості може не вистачити.

– Ми подали потребу, що треба 300 апаратів закупити, – каже Володимир Богайчук. – Але дихальне обладнання – це не все, головне – медперсонал, який вміє працювати з цим обладнанням. Створюємо бригади, які б вчили, як працювати. Адже цю апаратуру постійно потрібно корегувати: пульс, інтенсивність подачі, насиченість киснем. Якщо привеземо 100 апараті, вони кардинально не поміняють ситуацію в області.

А для жителів Тернопільщини на першому місці має стати самоізоляція. Особливо в Монастириському районі. Зараз слід надіятися більше на самих себе. Самообсервація та гігієна – це перший крок для того, щоб запобігти хворобі. І зробити його легко кожному. Бо надалі, якщо зараження таки не уникнути, люди будуть більш залежні від результатів роботи чиновників, а вони в нас, як відомо, далекі від ідеалу.

У столиці влада вже сконцентрувалася на порятунку себе любимих, в столичних лікарнях починають облаштовувати палати для VIP-персон.

В телеграм-канал інформують, що багатії масово скуповують апарати штучного дихання, а також наймають обдарованих молодих медиків, яких селять у своїх хоромах без права виходу і контактів ще з кимось на період карантину. При цьому платять хорошу зарплату. Подейкують, олігарх Валерій Хорошковський оперативно покинув столичну лікарню, куди потрапив з підозрою на коронавірус, саме через рішення лікуватися в домашніх умовах.

Тому сильно надіятися на владу в нинішніх умовах не варто. Краще таки зробити найпростіший, але дуже важливий крок – належно самоізолюватися. На жаль, медикам такий рецепт на допоможе. Їм воювати на передовій.

На фото Степана Бориславського приміщення інфекційного відділення Монастириської районної лікарні