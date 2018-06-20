«Перейдено межу адекватності»: Тернопільська міськрада розпочала сміттєву війну з довколишніми селами

В соцмережах вже навіть тернополяни пропонують у відповідь накопичене сміття везти до входу в мерію чи під будинок міського голови Сергія Надала, який проживає в прилеглому до Тернополя селі Байківці. А від жителів сіл починають лунати заяви про наміри перекривати дороги, якщо «сміттєву блокаду» не буде знято.

«В Тернопільську ОТГ хочуть загнати батогом»

Рішення про заборону вивозу сміття у селах пов’язують з їхнім небажанням вступати у Тернопільську ОТГ. Намагаючись тиснути на села, влада міста минулого року запровадила «Картку тернополянина», яка надає пільги на проїзд у громадському транспорті тільки жителям Тернополя, тоді як іногородні повинні за проїзд платити на 1 грн більше.

Також для дітей жителів прилеглих сіл, які не мають тернопільської прописки, з 1 червня запровадили плату у розмірі 1,215 тис. грн. Навіть попри те, що їхні батьки працюють в Тернополі, а отже своїми податками наповнюють міську казну. З даного приводу систематично відбуваються пікети міської ради, від яких влада міста відгороджується парканами та правоохоронцями. При цьому банально ігнорує аргументи людей та їхні права.

А після того, як нещодавно більшість прилеглих до Тернополя сіл офіційно відмовилися вступати в Тернопільську ОТГ, міськрада не забарилася з реакцією.

12 червня начальник міського управління ЖКГ Олег Соколовський скерував керівникам трьох структур, які вивозять сміття з міста та сіл Тернопільського району, листа з забороною здійснювати такі послуги для всіх, крім Тернополя. Мовляв, сміттєзвалище в Малашівцях переповнене і має обмежені можливості.

Журналістам таке рішення Соколовський пояснив тим, що громада Малашівців начебто звернулася в міську раду «і в категоричній формі заборонила нам вивозити будь-які відходи з довколишніх сіл, бо це є міське сміттєзвалище, воно впливає на них і додаткове завезення сміття є неприйнятним». Також начальник управління додав, що Тернополю утримання сміттєвого полігону в належному стані обходиться у понад 2 млн грн на рік, тоді як довколишні села участі в утриманні звалища не беруть.

На жаль, кореспонденту УНІАН не вдалося зв’язатися з Малашівецькою сільрадою, щоб з’ясувати, чому саме зараз вони висунули таку категоричну вимогу і чи висували її взагалі? Водночас в інших селах розповіли, що їм долучатися до утримання звалища біля Малашівців ніхто не пропонував. А заборону виконувати підписані на рік угоди, які справно оплачують, керівники сільрад взагалі не розуміють.

«У нас сміття припинили вивозити з п’ятниці. Наразі воно накопичується в баках. Ми уклали угоди на рік, заплатили гроші, а послугу нам не надають. Сьогодні з даного приводу збираємося в райраді, будемо приймати якесь спільне рішення. Вже під час зборів вирішуватимемо: звертатися до суду чи міняти надавача послуг. Будемо діяти, не будемо чекати, що Надал (Сергій Надал, міський голова Тернополя – УНІАН) затисне нас своїми амбіціями», – каже сільський голова Петриків Володимир Король.

Тим часом у прилеглому до Тернополя селі Велика Березовиця проблеми із сміттям не виникло, оскільки цей населений пункт обслуговує інша структура.

«У нас конкурс виграв «Катруб», вони мають свій полігон і сортувальну лінію, тому не прив’язані до Малашівців. Зараз ми оголошуватимемо новий конкурс, бо термін дії чинної угоди спливає. Скоріш за все, його знову виграє «Катруб», бо інші структури, як ми бачимо, залежні від міської ради і не можуть гарантувати нам вивіз сміття», – каже сільський голова Великої Березовиці Ілля Костюк.

Дії Тернопільської мерії щодо тиску на села району способом «сміттєвої війни» він вважає неадекватними.

«Цією забороною міська рада перейшла не лише край суто людських моральних відносин, а й взагалі адекватності. Це вже як дитина, якій мама купила мама пістолет, і вона ходить і всюди ним розмахує. Міська рада хоче діяти з позиції сили і замість того, щоб говорити про те, які переваги можуть отримати довколишні села від об’єднання, хоче примусити до вступу в ОТГ батогом. Але люди ж не стадо, щоб його били і вони з нагнутими головами йшли туди, куди їх заганяють», – каже Костюк.

«Шантаж є неприйнятним!»

Якщо оперативно вирішити проблему, створену керівництвом Тернополя, не вдасться, наслідки розв’язаної сміттєвої війни можуть бути непередбачуваними. Адже люди готові до радикальних дій. Доказом цього минулого тижня стало пошкодження огорожі та уже зведених конструкцій в парку Національного відродження чималою кількістю активістів, які виступають проти забудови парків.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи минулого тижня на Тернопільщині, висловив переконання, що громадський контроль в регіонах необхідно посилювати.

«Я не знав про це рішення (щодо заборони вивозити сміття з прилеглих до Тернополя сіл – УНІАН), але мені відомо, що інколи місцева влада виходить за межі даних їй повноважень. Тому треба посилювати контроль з боку громадськості і з боку держави, щоб місцева влада була відповідальною. Тільки щоб це не був тиск на місцеве самоврядування. У нас місцеве самоврядування достатньо незалежне. Але закон мають виконувати всі. Очевидно, що відповідальності має бути більше», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Голова облдержадміністрації Степан Барна вважає, що вихід зі створеної владою міста проблеми є, тому заяви про намір перекривати дороги він вважає неприйнятними.

«Я є противником будь-яких форм шантажу, незалежно чи це від Тернопільської міської ради, чи від сільських рад. Ініціатива об’єднання територіальних громад має виходити від самих людей, ми і надалі стоїмо на принципі добровільності. Я б не хотів, щоб Тернопіль повертався у 2009 рік, коли була сміттєва криза, і щоб проблема сміття перейшла в політичну площину. Бо проблеми із вивезенням сміття мають сьогодні не тільки села Тернопільського району, а й місто Тернопіль. Я ще буду спілкуватися з міським головою щодо того, щоб максимально оперативно врегулювати взаємовідносини з прилеглими до міста селами щодо вивозу сміття.

А загалом у нас вистачає структур, щоб вирішити це питання. Зокрема, підприємство «Катруб» вже готове вивозити сміття з Тернопільського району. Це питання бізнесу. Моя позиція – демонополізація сміттєвих послуг. Якщо хтось думає шантажувати, то я шантажувати нікого не дам», – наголосив керівник області.

Андрій Вацик, УНІАН