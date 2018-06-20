Як провести свій вікенд у Києві

Серед чисельних міст нашої країни, Київ — цілком справедливо вважають одним з найкрасивіших і найцікавіших. Враховуючи на цей момент, немає нічого дивного, що саме до Києва щодня приїзджають тисячі туристів, щоб помилуватись його архітектурою та прогулятись посеред вуличок столиці.

Але мало хто з гостей цього міста знає, як провести свій уікенд у Києві, та встигти усі заплановані справи. Якщо ви запланували вояж до столиці не знаєте, як встигнути подивитись цікаві місця у Києві, то написані нижче рекомендації, як спеціально підготував портал Arenda.com.ua — будуть вам у пригоді!

Щоб встигнути поєднати приємне з корисним достатньо орендувати квартиру подобово у Шевченківському районі Києва

Сенс цієї поради у тому, що лише у Шевченківському та Печерскому районах перетинаються усі три гілки метро, що дозволяє потрапляти у будь-яку частину столиці буквально за півгодини. Окрім того ті, хто вирішить орендувати житло на добу у Києві в Шевченковському районі, отримають наступні переваги:

Більша частина найцікавіших туристичних локацій столиці будуть, як то кажуть, прямо під вашим домом;

Вам не прийдеться шукати посеред ночі, чим себе розважити — чисельні торгівельно-розважальні комплекси та нічні клуби Шевченківського району працюють цілодобово. Причому розташовано їх так, що вони не мешають відпочивати у спальних кварталах;

Саме тут знаходиться легендарне “Старе місто”, з висот якого відкривається дивовижнійший вид на не менш легендарний “Подол” та лівобережний Київ.

Більш того — орендувати житло подобово у Шевченківському районі у Києві дешево, всупереч поширеній думці, відносно легко. Варто лише зайти на портал Arenda.com.ua — серед сотень різноманітних оголошень ви гарантовано знайдете те, що підійде саме вам.

Поради, як цікаво провести свій уікенд у Києві від порталу Arenda.com.ua – список локацій які треба подивитись у столиці

Якщо ви ніколи раніше не були у Києві, вам варто відвідати Києво-Печерську Лавру та Софіївський Собор — це не просто величні релігіозні споруди, які самі по собі вражать розмірами, а ще й справжня колиска української культури. Недарма кажуть, якщо не бачив Лавру — не був у Києві.

Аналогічна ситуація з Хрещатиком та Майданом Незалежності. Більш того, безпосередньо біля них розташовано ще декілька десятків туристичних локацій. Одже гуляючи по Майдану, ви зможете подивитись майже усі найцікавіші місця столиці.

Також прогуляйтесь по Пейзажній алеї. Краще за все — ближче до вечора. З її висот відкривається дивовожний вид на вогні вечірньго Подолу та Лівобережної частини столиці.

Зайдіть до Дому з Химерами. Ми гарантуємо, що вас вражать скриті за його стінами скульптури у стилі барокко.

Комбінуйте різні розваги – не варто фокусувати увагу лише на якомусь одному типу діяльності. Краще за все, чередувати активний відпочинок з культурним. А ще краще — прокласти маршрут свого уікенду так, щоб пересуваючісь від однієї локаціїї до наступної, ви йшли біля ще декількох. Завдяки цьому ви завжди зможете відступити від плану, і питання як цікаво провести свій уікенд у Києві перестане бути актуальним — пригоди самі знайдуть вас!