В Заліщицьку громаду знову прийшла сумна звістка, повідомляє міська рада.

29 липня 2024 року під час ведення бойових дій в районі н.п Керменчик Волноваського району, Донецької області загинув Герой – Йосиф ВІНТОНЯК.

Герой самовіддано став на захист нашої землі та до останнього безстрашно боровся із російськими окупантами.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника.

Низько схиляємо голову перед світлою пам’яттю загиблого Героя. У скорботі та молитві вшановуємо пам’ять вірного сина України.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про земляка залишиться в наших серцях.