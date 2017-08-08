Перфоманс диму, перцевий газ і поразка «Самооборони Майдану Тернопільщини» під стінами мерії (фото, відео)

Вкотре перед дверима Тернопільської міської ради відбулися сутички. В черговий раз партія ВО «Свобода» не пустила на сесію депутатів Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського.

Свою охорону громадського порядку ввечері 27 червня організували представники громадського руху «Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану». Свої дії мотивували тим, що громада Тернополя стала заручником політичних чвар та маніпуляцій.

– Вчергове партія «Свобода» намагається звезти своїх однопартійців з інших регіонів України та перешкодити проведенню сесії міської ради. […] Наше завдання – забезпечити присутність на сесії усіх депутатів, що власною волею хочуть потрапити на місце роботи, за яку несуть відповідальність перед своїми виборцями, – йшлося в заяві громадської організації.

Відтак, на ранок під міською радою було досить людно. Свої кордони виставила також поліція. Правоохоронці провіряли біля турнікетів людей, які прийшли до міської ради. Проте, як виявиться, поліцейські не вгледіли пронесення балончиків з перцевим газом та димових шашок.

Перша сутичка відбулася між свободівцем з сусідньої області, депутатом Хмельницької обласної ради Віктором Бурликом та тернопільськими «вільними людьми».

Надалі протистояння перейшло у фойє мерії. На стінку «Свободи», яка закріпилася на сходах, рушила стінка з міських депутатів «Об’єднання Самопоміч», Сороколіт, Турський, «Вільні люди». Помітно, що підтримку «Свободі» надала поліція, начебто розмежовуючи дві сторони.

Штурм з метою провести в сесійну залу трьох депутатів виявився невдалим. «Свобода», очолювана народним депутатом Михайлом Головком, зуміла витіснити з фойє опонентів. Після цього серед натовпу при вході в міську раду розбризкали перцевий газ.

Найбільше в штовханині потерпів депутат від «Самопомочі» Назарій Зелінка. Згодом, вже під час сесії, до нього викличуть медиків. Та все ж обійшлось без серйозних травм. І за певний час депутат повернувся в сесійний зал.

Сесія розпочалася з півгодинним запізненням. Основний театр ранкових подій все ж відбувався на вулиці. Густим димом від димових шашок з металевих бочок наповнили Листопадову противники побудови у Тернополі торф’яних котелень. Серед них своєю символікою виділявся «Національний корпус».

У такий спосіб колишні «азовці» нагадували міському голові Тернополя, що котельні на торфі можуть шкодити жителям міста.

Контроль над металевими бочками намагалася взяти поліція, відтісняючи від них «Національний корпус», аби ті не палили умовний «торф».