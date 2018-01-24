Петро Гадз: У 2018 році я хочу забезпечити роботою ще більше людей, аби вони не виїжджали масово за кордон!

Стабільні врожаї, кращі продукти, потужна матеріально-технічна база, вихід з продуктом на світові ринки – саме так уже кілька років працює ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ».

Керівник підприємств, прогресивний аграрій Петро Гадз на початку 2018 року розповів про минулорічні успіхи та поділився планами на майбутнє щодо втілення нових проектів.

– Петре Івановичу, яким для Вашого господарства був 2017 рік?

– Минулий рік для Фермерського господарства «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» виявився успішним, адже не було природних катаклізмів і ми зібрали хороші врожаї. Колектив працював стабільно. Я радію, що вже надав жителям Бучаччини 1684 робочих місць. Середня заробітна плата у нас становить майже 10 тисяч гривень. Окрім цього, господарство сплатило 75 мільйонів гривень податків. Я вважаю, що це хороший показник і з оптимізмом дивлюсь в майбутнє.

– Минулого року ви розширили горизонти збуту вашої продукції.

– Близько 50-ти відсотків продукції «Бучачагрохлібпрому» ми експортували у різні країни. Минулого року ми укладали валютні контракти і держава отримувала за це гроші. У 2018 році намагатимемось стежити, аби експорт та внутрішній ринок був 50 на 50. Яблука ми почали відправляти не лише в Об’єднані Арабські Емірати та Ірак, але й у Австрію, Голландію, Австрія та Швеція. Окрім цього, вже підписано угоди з В’єтнамом та Сінгапуром та ще з декількома іншими країнами.

– Який проект найбільше хочете реалізувати у 2018 році?

– Моя мрія – продавати не тільки сировину, але й продукти переробки. Є низка серйозних проектів і ми будемо їх втілювати. Так, ми хочемо збільшувати кількість робочих місць, реалізовувати плани, пов’язані з доданою вартістю, а тоді від цього збільшиться й розмір податків. У 2018 році я хочу забезпечити роботою ще більше людей, аби вони не виїжджали масово за кордон.

– З кожним роком ваші підприємства набувають все сучаснішого вигляду. Знаючи вас, 2018-ий не стане винятком?

– Наразі у нас недобудований 4-ий комплекс, де можна помістити 3 тисячі голів тварин, тому хочемо ввести його в експлуатацію. Є багато проектів «Бучачагрохлібпрому» щодо покращення інфраструктури. Що стосується саду, то ми плануємо збільшити холодильник, запустити заморозку, що дасть додаткові робочі місця. Окрім заморозки, плануємо сушити ягоди та фрукти.

– Одним із ваших напрямків роботи завжди залишається допомога людям та громаді. Розкажіть про участь у соціальних проектах?

– Минулого року 7,5 мільйонів гривень ми інвестували у соціальні проекти, а це – допомога місту, освіті, культурі, церквам, громадам і селищним радам. Цьогоріч ми допоможемо у створенні проекту в Марійському духовному центрі «Зарваниця». Там збираються створити копію сходинок, які є в Єрусалимі.

У 2018 році ми продовжимо допомогу бучацьким культурним об’єднанням/ зокрема, більше вісімдесяти учасників різних колективів щомісяця отримуватимуть стипендію у розмірі щонайменше 400 гривень. Ми вирішили підтримати Народний аматорський інструментальний ансамбль районного будинку культури «Опус», Народний аматорський ансамбль «Бучачани», Народний аматорський ансамбль народної музики «Радограй», Зразковий дитячий ансамбль народної музики «Веселі гудаки», Народний аматорський фольклорний ансамбль «Лемківщина», духовий оркестр «Ветеран».

Також ми надалі підтримуватимемо волейбольну команду «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», адже вона є візитівкою Тернопільщини. Сподіваюсь, що у новому році усі плани справді вдасться реалізувати.

Додам і про нашу співпрацю з медичною галуззю Тернопілля. Зокрема, для Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні. Для цього закладу придбано апарат вартістю більше 200 тисяч гривень.