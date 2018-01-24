Диво своїми руками творить теребовлянка Ольга Поздик-Чміль

Новорічно-різдвяна атмосфера тут запанувала ще задовго до свят. Тому сюди йдуть теребовлянці та гості міста за відчуттям свята, за гарним настроєм. А створює його талановита, творчо обдарована теребовлянка Ольга Поздик-Чміль, яка віднедавна відкрила свою міні-крамничку-студію «Галицька камізелька». Сьогодні у вікні-вітрині майстерні, при вході, на поличках, – всюди атрибути таких неповторних зимових свят, створених руками хоч молодої, затевмілої майстрині.

Назва майстерні – швидше символічна, адже тут представлено широкий набір виробів, створених умілими руками та багатою уявою майстрині. Вона – педагог за професією, але, перебуваючи у декретній відпустці, серйозно зайнялася незвичним захопленням – валянням із шерсті. Олі притаманна справді багата творча уява, різнобарвне бачення світу, але, як каже вона, цей вид ужиткової творчості потребує ще й немалих фізичних і матеріальних затрат, бо для таких виробів годяться шерстяні волокна спеціальної породи овець – мериносів. Та й сам процес валяння доволі трудомісткий. На виготовлення пальта Олі потрібно не менше одного тижня роботи, шарфа – двох днів. Головні складники роботи: шерсть, мило, вода і… працьовиті руки. Так-так, всі вироби виготовляються вручну, вони не мають ні одного шва, суцільновальні. Словом, усе це – такий модний і цінний нині «хенд мейд». Крім пальт та шарфів, у доробку майстрині – сумочки, стильні капелюшки, квіти, різноманітні сувеніри, обереги та багато інших речей. Всі зроблені професійно, привабливі, фактурні, чимало з них – з національним, традиційним орнаментом, вишуканим візерунком, тож не дивно, що ці вироби є вже в Америці, Польщі, Італії…

Таке захоплення Олі підтримують її рідні люди, батьки, допомагає чоловік Михайло. І це дає їй можливість розширювати світ захоплень. Віднедавна вона вдало проявила себе у мистецтві купажу. Із будь-якої звичайнісінької речі, нічим непримітного предмета з-під її рук виходить симпатичний, з дизайнерським смаком виготовлений сувенір чи виріб.

Мистецьку уяву та фантазію цінять колеги-педагоги, які її роботи використовують для ілюстрації при вивченні літературних творів. Так, недавно тут провела урок за новелою Франца Кафки «Перевтілення» філолог міської школи, вчитель-методист Руслана Савончак. А днями майстриня зустрічала у своїй студії-крамничці вчителів зарубіжної літератури: тут пройшов незвичайний урок педагогічної майстерності за повістю Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня у прозі». Святкова обстановка, різдвяна атмосфера, це не просто урок, це – урок-натхнення, урок щирого спілкування у колі однодумців.

…Оля народилася в родині педагогів. Проте рукоділля, вишиття здавна було у них традиційним заняттям. Оля ж пішла далі: не зрадивши традиції, оволоділа новим видом рукоділля, бажаючи творити щось оригінальне, цінне і самовиразитися у цих витворах.

Ганна МИКОЛАЄНКО, Газета “Сільський господар плюс”

На знімку: мисткиня Ольга Поздик-Чміль (стоїть справа) ділиться секретами рукоділля зі своїми колегами-педагогами.