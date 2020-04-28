Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк написав звернення до міського голови Тернополя Сергія Надала про звільнення від сплати за землю і податку за нерухомість підприємців і підприємств, які вимушено не працюють під час карантину.

– Я поділяв позицію Асоціації міст України, які виступали проти несправедливого і неправильного звільнення Верховною Радою України від сплати за землю всіх без виключення підприємств, в березні цього року. Адже звільняли і тих кого не потрібно було звільняти: продовольчі магазини, пекарні, ковбасний цехи, молокозаводи та інші структури, які в час карантину успішно працювали. Однак! Тепер несправедливо зобов’язані сплачувати такий податок, а крім цього і податок на нерухомість ті, які два місяці не працюють, ті працівники яких є у вимушених і не оплачуваних відпустках, – зазначає депутат.

Це питання можна врегулювати на рівні міської ради, каже Петро Ландяк, тому просить міського голову та депутатів з розумінням віднестись до підприємців і підприємств та прийняти необхідне рішення.