Навчальний рік для учнів тернопільських шкіл завершиться дистанційно

На засіданні міського оперативного штабу обговорили завершення навчального року для учнів загальноосвітніх закладів дистанційно та окреслили, як має проходити зовнішнє незалежне оцінювання згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Про це повідомляють у міській раді.

Урочистих лінійок і масового зібрання школярів цього року не буде, водночас. Як закінчуватимуть навчання у школі одинадцятикласники залежатиме від епідеміологічної ситуації. Зараз Міністерство пропонує два варіанти складання ЗНО: в середині або наприкінці літа. Учням інших класів оцінки за семестр та навчальний рік виставлятимуть дистанційно.

Як зазначила начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, навчальний рік завершується дистанційно 29 травня, адже структура навчального року була затверджена ще у серпні 2019 педагогічними радами.

На що потрібно звернути увагу тернопільським учням та батькам:

— державну підсумкову атестацію в 4-х і 9-х класах відмінено;

— ЗНО відмінено не буде. Відповідно до того, на який період буде продовжений карантин, є два варіанти проведення оцінювання: з середини червня до липня або в серпні;

— випускних вечорів у школах не буде;

— свято останнього дзвоника проводитися не буде, але запропоновано керівникам навчальних закладів, щоб вони провели його в онлайн-режимі;

— щодо оцінювання учнів, воно може проводитися в режимі дистанційного навчання, в синхронному режимі, якщо є технічні умови і зворотній зв’язок між вчителем і учнями. Інший варіант – асинхронно – дитина працює індивідуально, опрацьовуючи матеріал;

— на сайті навчальних закладів у розділі «Дистанційне навчання» повинні бути організовані графіки проведення підсумкових контрольних робіт. Оцінювання буде проведено за підсумками першого семестру і відповідно до тематичних та підсумкових оцінок, які учні отримали з середини січня по 12 березня, а також враховуватимуться результати дистанційного навчання.