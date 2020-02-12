Ще п’ять років бруківки: з ким і як Надал йтиме на вибори?

Мабуть, ні для кого не секрет, що Сергій Надал хоче стати міським головою втретє. З якою партією йтиме на вибори? Чи вдалося домовитися із ЗЕкомандою? Ми зібрали найцікавіші інсайти за тиждень!

Знаковим цього тижня став непомітний приїзд до Тернополя Олега Тягнибока. Якби не допис політика на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук, то про це б знали хіба вузькі політичні кола.

«Зустріч в Тернополі. В Україні зими нема, а Тернопільське озеро замерзло… Природній феномен? Ні, просто є порядок. Тому, що мер – «свободівець»! Є Свобода – буде Україна!»,- написав на своїй сторінці Олег Тягнибок.

Наші джерела кажуть, що приїздив Тягнибок, щоб погодити з міським головою подальшу стратегію виборчої гри в місті. Позаяк особливих впливів Тягнибок немає, залишається надіятися на роками накопичені ресурси міських голів-свободівців у Західному регіоні: Івано-Франківська, Хмельницького та Тернополя. З останнім завжди були непрості стосунки, що часто ґрунтувалися «на папірцях».

Трохи історії. Сергій Надал, ставши міським головою у 2010 році, швидко забув, що вскочив у раду під прапором націоналістів та почав вести самостійну гру. Так в той час, коли «Свобода» стояла в опозиції до уряду Володимира Гройсмана, Сергій Віталійович жодного кривого слова не сказав про нього. Зі свіжого: на виборах до Верховної Ради України в 2019 році Сергій Віталійович публічно підтримував кандидата від партії «Голос», а не свого однопарційця, по сумісництву заступника Леоніда Бицюру. Під кінець виборчої гонки «свободівці» готувалися побити горщики з мером, але згодом все «вляглося». Бицюра «наступив» на гордість та далі працює заступником у мера, а сам міський голова комфортно заправляє усією фракцією «Свобода» у міськраді, тримаючи їх у щільному кулаку.

Примітно, що на фото, яке виклав Тягнибок, «мера-«свободівця» поруч немає. Сергій Віталійович, вочевидь, розуміє, що зараз навіть стояти поблизу старих кадрів не варто, тим паче, «свободівських», яким прогнозують рейтинг від 1% до 2% по країні.

Та повністю позбутися «Свободи» Сергій Віталійович не може з двох причин. І справа тут не в націоналістичних переконаннях. По-перше, міському голові не вдалося домовитися з новою ЗЕвладою. Кажуть, що спроб було кілька, деякі з них були підкріплені не лише «словесними» проханнями.

Та щоразу очільнику Тернополя вказували «на двері». Не допомогла навіть «м’яка» позиція в перші місяці керування Володимира Зеленського. В той час, коли «Свобода» намагалася знову «гратися» в радикальну опозицію та на старті критикувати ЗЕкоманду, Сергій Віталійович був вкрай обережний у висловлюваннях.

Тому відео-звернення до уряду від Сергія Надала, який відкрито «наїжджає» на нову владу від імені усіх тернополян, можна вважати безповоротною точкою у стосунках мера та ЗЕкоманди. Очевидно, що домовитися Сергію Віталійовичу так і не вдалося… Свою зневагу до вертикалі президента міський голова демонструє і новому голові ОДА Ігорю Сопелю, ігноруючи наради, поводячись, часто, «зверхньо».

По-друге, людський ресурс. Своїх людей у Сергія Віталійовича не так вже й багато, а заводити в раду когось окрім себе доведеться. Бути «британською королевою» – перспектива не для мера з десятирічним стажем.

«Роби із «Свободою» що хочеш?

У «Свободи», попри всі недоліки, є люди, які досі готові виходити на акції тримаючи смолоскипи в руках, йти на акції, роздавати листівки з портретом мера. Робити все, лиш би «затесатися» в раду, або хоч отримати посаду. З таким рейтингом, який, між іншим, впав з об’єктивних причин, в тому числі від «несвятості» самого мера, перспективи у рядових «свободівців» мінімальні. Це, вочевидь, розуміє і Тягнибок.

За нашою інформацію, він дав добро на повну свободу дій міського голови по відношенню до місцевої «Свободи»: формування списків кандидатів, міської організації тощо. Вже зараз в рядах партійців багато незадоволених, адже окрім відданих «свободівців», Сергій Віталійович планує підсилити списки «сторонніми» кадрами. Називають прізвище місцевих підприємців. Та до цієї теми ще повернемося пізніше.

Наші джерела кажуть, що не «Свободою» єдиною міський голова планує «штурмувати» раду. Кажуть, що вестиме одразу три політичні сили: «Свободу», «Голос» та ще одну, свіжу, під умовною назвою «Наш рідний Тернопіль». Кожна буде «заточена» під свій електорат.

Кримінальні справи «тиснуть»

Якщо на виборах фраза «Весна прийде – саджати будемо» звучала як черговий виборчий лозунг, то зараз, за нашою інформацією, готується чергова серія кримінальних провадження на адресу міської ради. І вони якраз припадуть на березень 2020 року. Якщо раніше міському голові вдавалося «згладити» усі пориви правоохоронців встановити справедливість, то зараз, з новим прокурором області, старі методи, чомусь, не діють. Мабуть, ні квартира, ні ділянка під гараж, не ваблять прокурора так, як попередників.

Наявність кримінальних справ добряче «буксує» виборчу кампанію міського голови, в якій його «малюють» як порядного, справедливого господарника.

Тому гучні заяви та претензії до уряду від Сергія Віталійовича видаються черговим методом «оборони» в тому числі від «криміналу». Мовляв «За мою радикальну позицію хочуть посадити за грати». Та чи хтось у це тепер повірить?

Зрештою, до виборів ще досить часу, щоб повністю перетасувати колоду…

Тарас Кравчук