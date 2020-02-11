Ділянки без адреси і Тернопіль не приєднав дві сільські ради: короткий огляд рішень сесії міської ради

Засідання сесії розпочалося із доповнення порядку денного іншими проектами. Серед них: звернення щодо відміни плати за транспортування газу, виділення коштів на інсулін, створення комунального закладу та земельні питання. Загалом депутати розглянули близько 200 питань.

“Допоможіть отримати адресу!”

Із зверненням до депутатів звернулася громадянка, яка отримала земельну ділянку на вулиці Бригадній, як допомогу при загибелі чоловіка на війні на Сході у 2014 році. Справа в тому, що ділянку жінці надали, а от комунікації підвести “забули”. Тому дружина загиблого військовослужбовця просила допомогти провести хоча би електрику.

Посприяти у отриманні адреси просила представниця садового товариства “Тернопільське”. На територіях, де розташовані помешкання громадян 10 років немає адреси. Зі слів представниці товариства проблеми виникають скрізь: “Не можемо викликати швидку, бо нам відповідають: Куди до вас їхати, якщо у вас нема адреси?”.

Нагадуємо, проблема виникла із територією, що є у власності садового товариства, а це близько 100 сімей, і розташована біля ресторану “Росинка”, яка не внесена до Генерального плану міста.

Опора не вміє рахувати?

Депутат Тарас Білан виступив із зверненням до Генпрокурора України щодо ситуації із заборгованістю та невиплатою зарплати державного підприємства “Промінь”. Звернення підтримали 22 депутати. В іншому зверненні, депутат попросив висловити подяку правоохоронцям, щодо проведення успішної операції із виявлення та затримання. “Все місто було розмальоване повідомленнями з інформацією про шляхи придбання наркотичних речовин, а у розповсюдженні брали участь не один десяток чоловік, в тому числі діти меценатів та бізнесменів із великим статком”- йдеться у зверненні депутата. Депутати рішення підтримали, а міський голова висунув пропозицію про “дітей меценатів та бізнесменів” забрали, бо “інформація дуже сумнівна”.

Із критичними зауваженнями щодо дослідження громадянської мережі ОПОРА про відвідуваність депутатами засідання міської ради виступив депутат Петро Ландяк. Відповідно до даних, які оприлюднила ОПОРА, цей депутат відвідав лише 45% пленарних засідань і посів у списку передостаннє місце. “Пишуть, що у мене 47% відвідування, але я був на 38 засіданнях із 45-ти, тобто це 85%”. Як зазначив міський голова: “Це громадська організація на яку ми впливати не можемо”. Також, Сергій Надал додав, що інформацію з роз’яснення міська рада зібрала та передала ОПОРІ.

Питання земельні

При розгляді проекту про поновлення оренди землі на вулиці Слівенська товариству “Житло” мали можливість висловитись всі політичні сили. На цій території – зелена зона, а товариство планує збудувати багатоповерхівку. Мешканці вулиці активно виступали проти забудови, а якщо продовжити ТОВ “Житло” оренду – будівництво неминуче. Цього разу, сесія міської ради рішення не підтримала та оренди не продовжила.

Скандальне рішення про будівництво “шести гаражів” на вулиці Золотогірській, де планувалось поле для міні-футболу на порядок денний не винесли. Як повідомляє сайт Тернопільської міської ради: “Наразі Тернопільська міська рада знову готова зустрітися і вивчити це питання разом з мешканцями мікрорайону «Кутківці». Головне, аби рішення, що має бути на цій території, приймали самі мешканці, а не окремі особи”.

“Швидкі шлюби” у комунальників та невдале “сватання” з громадою

Рішенням сесії про зміни до Статутів комунальних підприємств, Підприємство матеріально-технічного забезпечення отримало право проводити реєстрацію шлюбу. А статутний капітал “Тернопільводоканал” рішенням сесії збільшили на 10 мільйонів. Ще 2 млн гривень виділили на ремонт покрівлі котельні підприємству “Еней”. Депутат зі Свободи Іван Зінь повідомив про можливий конфлікт інтересів.

Щоб розвивати у місті футбол та гідно конкурувати із приватними спортивними закладами, депутати підтримали ініціативу створити Футбольну академію .

Якщо приєднання Городищенської громади депутати підтримали, то невдалими стали спроби приєднатися до Тернополя Нестерівської та Висиповецької сільських громад. Виступи старост сіл, що без “об’єднання з Тернополем, громади пропадуть” депутатів не розчулили і рішення потрібної кількості голосів не набрали.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі