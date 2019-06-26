Тернополянин Іван Сороколіт розповів усе, що ви, можливо, не знали про «Силу Людей»

Хакнути систему!

Іван Сороколіт розповів усе, що ви, можливо, досі не знали про команду «Сила Людей». Як ми фінансуємося? Як приймаємо рішення? Хто ці «ми»? Як “хакнути” систему? Далі пряма мова:

«Кілька останніх років у різних куточках України будуються сильні місцеві політичні команди справжньої партії – Сила Людей.

Це самодостатні люди з високими моральними якостями. Їх принциповість та впертість дозволяє будувати добру репутаційну історію, залучати нових людей та творити справжні революції в політичному житті.

Ми вперше провели справжній праймеріз обрання кандидата в президенти, а потім – кандидатів в народні депутати, список яких рейтингували таємним (!) голосуванням на з’їзді.

Двічі публічно зібрали кошти на заставу в ЦВК. А це разом близько 8 мільйонів гривень.

У нас прозорі та чіткі правила, процедури. Ми не проект олігархів, ми не фан-клуб сезонного нового обличчя, ми не маємо вождя, директора чи власника. Прикладів нашої політичної “іншості” (в хорошому розумінні) можна наводити дуже багато.

На початку побудови команди ми сказали собі, що для того щоб будувати правильно цілу країну – слід так само правильно будувати партію.

Знаєте, яка наша ключова особливість?

Ми СПРАВЖНІ. Форма і зміст у нас співпадають. Ми говоримо те, що думаємо і в що віримо. А те, що говоримо, – втілюємо.

Так, ми трохи “божевільні” та в рожевих окулярах. Проте це наша сильна, а не слабка сторона.

ПИТАННЯ: Хіба не таку політику нової якості ми прагнемо?

Якщо відповідь ТАК, то ви можете нам (і собі!) допомогти. Адже цю нову політику ми будуємо не для себе.

Що ми прагнемо зробити і чим ви можете допомогти:

1.Стосується усіх українців незалежно від місця проживання:

Здобути максимальну підтримку для партійного списку Сила Людей.

Для чого:

– Продемонструвати, що ви нас підтримуєте. Хоч ми і вперті, але добра підтримка однозначно мотивує для подальшої роботи.

– Примножити впізнаваність, що також важливо для подальшої розбудови правильної партії.

– Здобути більше 2% підтримки, щоб отримати державне фінансування партії (про це в коментарі розміщу посилання на коротке відео).

– Поборотись за 5% і завести фракцію у Верховну Раду. Здавалось би, що мало ймовірно. Але ми неодноразово ламали стереотипи.

Досягнення будь-якої з цих цілей є важливим.

2. Стосується тернополян:

Підтримати та обрати мене (представника команди Сили Людей) народним депутатом від міста Тернополя. За умови, що ви вважаєте мене гідним представляти інтереси тернополян в парламенті.

Хто мене знає особисто, то якусь думку сформовану має.

Хто не знає, то можу порадити лише шукати спільних знайомих, яким довіряєте (!) і, з їх слів, якими вони хорошими чи поганими б не були, з певними ризиками, формувати про мене враження.

Якщо задум зрозумілий, то тепер лише вам (моїм друзям, колегам, знайомим, виборцям) вирішувати чи хакнути систему, і без телевізора, бігбордів та дорогих технологій вплинути на результати виборів.

Як мінімум – у Тернополі.

Ааа! Ще таке: це швидше пропозиція ніж прохання. Бо я чудово розумію, що СПРАВЖНЯ робота нардепа ой яка непроста, переважно невдячна й виснажлива. А халявити я не зможу. Працюватиму так, щоб ні за Силу Людей, ні за мене вам не було соромно. Нам далі ще владу в Файному Місті міняти!

Ну і най-найголовніше: Після 21 липня життя продовжиться, настане новий день і ми продовжимо будувати правильну партію Сила Людей.

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