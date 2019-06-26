Тернопільські діти мають можливість познайомитись з історією, культурою та мовою країни-сусідки

Відтепер тернопільські дітлахи матимуть можливість познайомитись з історією, культурою та мовою країни-сусідки і навіть поспілкуватись з однолітками угорцями.

Немає сумнівів у тому, що майбутнє України – в руках у кожної дитини. А от усі необхідні ресурси для всебічного гармонійного розвитку дітей та молоді, повинні забезпечити ми, дорослі.

Чудовою платформою для реалізації цієї важливої концепції, є сучасна бібліотека і, зокрема, Тернопільська обласна бібліотека для дітей, яка поступово перетворюється на своєрідну «фабрику» цікавих знань, розвитку талантів і здійснення дитячих мрій.

І як же гарно, коли в такій важливій справі знаходяться однодумці, готові як морально, так і матеріально підтримати інтелектуальні і творчі амбіції юних українців, ознайомити їх з історією та культурою країн-сусідів та їх мешканців. Саме такими однодумцями є наші партнери – Почесне Консульство Угорщини у місті Тернопіль.

Днями співпрацю було затверджено документально, шляхом підписання Меморандуму про співробітництво між українською та угорською інституціями в галузі освіти і культури.

Дана угода визначає такі напрямки подальшої співпраці, як взаємна участь у міжнародних книжкових ярмарках, що відбуваються на території обох держав, обмін книгами, художніми, науковими і фотовиставками, проведення спільних літературних і культурних заходів, пізнавальних конкурсів із залученням дітей та молоді.

Такою собі «відправною точкою» підписання Меморандуму, став Міжрегіональний конкурс листівок «Ми єдині і по духу, і по крові».

Працівники книгозбірні надзвичайно втішені можливістю попрацювати в такому цікавому форматі. Ми впевнені, що вже дуже скоро зможемо поділитись першими успіхами нашої інтернаціональної співпраці.

Уляна Пилипчук, провідний редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей