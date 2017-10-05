Три мільйони з бюджету Тернополя пустили коту під хвіст

Понад три мільйони гривень тернопільська влада використала на заміну трав’яного покриття міського стадіону. І ось, коли роботи були на завершенні, виявилося, що газон не можна експлуатувати…

Тендер на ці роботи виграла нікому не відома тернопільська виробнично-будівельна фірма «Гефест» (юридична адреса – приватна квартира на вулиці 15 Квітня), яка за виконані роботи з капітального ремонту газонного покриття футбольного поля Тернопільського міського стадіону на проспекті С.Бандери, 15 запропонувала 3 029 929,2 грн. При чому, два інших претендента, які встановили меншу, під час торгів були дискваліфіковані.

Фірма не мала техніки. На роботах працювали кілька фірм на субпідряді. У підсумку, одні знімали стару траву, інші – робили подушку, а власне саму траву рулонами встеляли співробітники компанії «Українські газони».

І коли роботи були практично на завершенні, виявилося, що не було враховано висоту елементів системи поливу, яку ще раніше було встановлено на тернопільському стадіоні. Відповідно ці елементи виявили трішки вищими ніж сама трава, тим самим є небезпечними для здоров’я потенційних учасників спортивних змагань. Тому такий об’єкт не можна експлуатувати.

Як переможцям торгів вдасться цю проблему вирішити, не відомо, але вже зараз зрозуміло, що торги оголошувалися під конкретну фірму, а якість робіт, очевидно, була на другому плані.