У Тернополі на незаконних закупівлях торфу вкрадено 28 мільйонів із бюджету! – нардеп

Під час офіційного візиту Народного депутата Віталія Купрія до міста Тернопіль, громада повідомила йому про комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго», яке має в себе на балансі котельні, які використовуються для опалення міста. На семи з цих котелень, починаючи з осені 2016 року, розпочаті роботи по переобладнанню для використання альтернативних видів палива, а саме торфу, з добудовою виробничого приміщення. Про це нардеп пише у мережі Фейсбук.

Зазначу, що ці котельні становлять підвищену екологічну небезпеку. Адже роботи по їх реконструкції проводяться з грубим порушенням норм екологічного та містобудівного законодавства. При цьому, містять ознаки корупційних правопорушень, оскільки для організації та здійснення робіт були проведені незаконні тендери, які завдали тяжкої шкоди державі, а закупівля палива здійснюється за ціною, що вдвічі перевищує ринкові ціни, – пише він.

За його словами, згідно з наявними накладними «Тернопільміськтеплокомуненерго» закуповувало торф за ціною 2100 гривень за тонну з ПДВ. Хоча Державний концерн «Укрторф» і Державне підприємство «Волиньторф» (Волинської області) пропонує ціну 768 гривень за тонну.

Таким чином, загалом за торф було сплачено: 21 549,9 тонн * 2100 грн. = 45 254 790 гривень. Це свідчить про те, що тернопільська влада вкрала в громади приблизно 28 мільйонів гривень! – зробив висновок нардеп.

Сьогодні ж направив заяву про злочин Генпрокурору Юрію Луценку, Голові СБУ Василю Грицаку, Голові Нацполіції Сергію Князєву та Директору НАБУ Артему Ситнику з вимогою негайного відкриття кримінального провадження та проведення незалежного досудового розслідування, – каже Віталій Купрій.