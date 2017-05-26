Святослав Вакарчук в Тернополі: зустріч з учасниками АТО

Після концерту «Океану Ельзи» в Тернополі Святослав Вакарчук зустрівся з учасниками АТО. Ця зустріч є знаковою, оскільки він надав перевагу зустрічі з «атовцями» та їх сім’ями, а не представникам місцевої влади.

Святослав Вакарчук є моральним авторитетом для українців. Відтак, тернопільські хлопці звернулися до нього з пропозицією об’єднати громадські організації учасників АТО для загальної мети – оборони України не тільки на передовій, а й для попередження спроб різних структур вирішувати свої питання руками бійців.

Навіть на Тернопільщині є намагання розсварити учасників АТО. Чого тільки варті суперечки між міським головою Тернополя Сергієм Надалом та головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном Барною щодо виділення земельних ділянок «атовцям» по вул. Львівській в Тернополі. І в майбутньому різні політичні групи заради власних інтересів захочуть використовувати хлопців, які повернулися додому з лінії фронту.

Тому потрібна людина, яка може без меморандумів та протоколів, лише за духом побратимства об’єднати воїнів України.

Для прикладу, на концерт «Океану Ельзи» прийшли учасники АТО з різних громадських організацій, але разом.

Тернопільські бійці також попросили лідера «Океану Ельзи» стати на захист селян Гусятинщини. Як відомо, в кількох селах району власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатись своєю землею, оскільки цьому перешкоджають представники харківської юридичної компанії ПП «Легіон».

ПП «Легіон» найнятий агрохолдингом «Мрія», щоб не допустити відмови селян надавати в оренду землю агрохолдингу. Через часті приїзди кремезних найманців «Легіону» люди змушені в селах організовувати нічні чергування, аби не перешкодити заїзду сільськогосподарської техніки «Мрії» на свої паї. Власники вже самі її обробляють чи віддали в оренду іншій аграрній фірмі.

Поміж начебто юридичну сторону конфлікту «легіонери» ображають людей похилого віку, насміхаються над старенькими, роз’їжджають по області зі зброєю.

Варто також зазначити, що 22 квітня цього року в тернопільському готелі «Глобус» харків’яни побили учасника АТО Олександра Починка. Це призвело до великого зібрання тернополян в захист добровольця на Провідну неділю. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна заявив тоді громаді, що «Легіон» більше не має чого робити в Тернопільській області і він про це з керівництвом «Мрії» домовився. Втім, за місяць часу ситуація не змінилася. Люди в селах і далі змушені остерігатися нових приїздів «Легіону».

Крім того, цю юридичну фірму пов’язують з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Відтак, атовці мають глибокі сумніви, що тернопільська поліція на чолі з Олександром Богомолом зможе безкомпромісно відстоювати букву закону та захистити селян.

Святослав Вакарчук у відповідь зауважив, що він уже чув про конфліктні події на Гусятинщині. Він пообіцяв краще розібратися в даній ситуації, звернутися за роз’ясненнями до керівництва області, а згодом сказати і своє слово.

Назар Наджога

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