Тернопільська міськрада планує займатися аптечним бізнесом

Про це днями на депутатській комісії з питань комунального майна заявив директор скандального КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Олег Фляк. Чоловік прийшов до народних обранців із проханням підтримати створення на базі його КП ще одного, дочірнього, підприємства, яке мало би займатися фармацевтикою.

Ні звіту, ні плану?

Зокрема йшлося про комунальну аптеку обласної ради №78, приміщення якої на вулиці Руській належить Тернопільській міськраді. Олег Фляк озвучив, що у планах – більше не продовжувати договору оренди для обласної ради. Натомість на базі новоствореного дочірнього підприємства міська рада хоче самостійно вести там аптечну діяльність.

– Створюється окреме КП. Всі люди, що працювали в аптеці, залишаються на роботі. Підприємство працюватиме, але тепер приноситиме кошти в міський бюджет, – каже Олег Фляк.

Проте ця ідея великої підтримки від депутатів не отримала. Народні обранці не могли зрозуміти, зокрема, чому саме КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» має займатися аптекою, а не, приміром, управління охорони здоров’я.

– Це те саме, що я зараз, займаючись транспортом, заявлю, що хочу опікуватись ще й аптеками. Чому вам? Ви маєте спеціалістів по аптеках? Фахівців? От в управлінні охорони здоров’я вони є. Логічніше віддати їм і нехай працюють. Я не бачу зв’язку між вами та аптеками, – заявив депутат міськради.

Крім того, депутат вимагав у директора КП показати бодай умовний бізнес-план такого задуму.

– Коли я йду до Сергія Віталійовича і кажу: «Знаєте, ось що я придумав». Він насамперед просить показати ідею у цифрах на папері. Коли я щось планую зробити в себе у КП, то скликаю юристів, бухгалтерів, економістів і разом ми розписуємо бізнес-план, а не навмання пальцем у небо, – продовжив депутат.

Збентежило депутатів і те, що Олег Фляк не орієнтується у господарці власного підприємства. Зокрема, чоловік не міг пригадати, скільки у КП працівників та який у нього річний дохід.

– Я би хотів побачити фінансовий звіт вашого комунального підприємства. Якщо воно прибуткове, то можна підтримати створення дочірнього. Якщо ж ні, то спочатку доведіть до ладу те, що маєте, – запропонував інший депутат.

Члени комісії не заперечували, що приміщення, де зараз знаходиться аптека, варто забрати в області. Проте передавати його на баланс КП пана Фляка, тим паче створювати дочірнє підприємство, не бачать змісту.

– Я ж не беру аптеку в приватну власність. Вона реально буде приносити прибутки місту. За моїми приблизними даними, вони мають понад мільйон гривень у місяць. Чому ці кошти не можуть іти в міський бюджет? – обурювався Олег Фляк.

Від землі до таблеток?

До слова, КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» добре відоме громадськості в питаннях земельних, зокрема тим, що фігурує у кримінальних провадження щодо так званих інвестиційних угод.

Нагадаємо, що досі десять земельних ділянок у Тернополі загальною площею близько чотирьох гектарів перебувають під арештом. Його, за клопотанням слідчих Головного слідчого управління Нацполіції, наклав Печерський районний суд Києва ще у травні минулого року. З того часу справа не зрушилася з місця, а ділянки зависли у повітрі. Столичні правоохоронці проводили досудове розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем чиновниками мерії та рядом її комунальних підприємств. Згодом «за фактом зловживання» було розпочато кримінальне провадження. Мовляв, внаслідок дій чиновників, державі було завдано збитків на загальну суму понад 9 млн. 575 тис. грн.

У поле зору поліції потрапили, зокрема, скандальні комунальні структури тернопільської мерії, яким упродовж 2013-2015 рр. виділялися численні земельні ділянки для подальшої передачі їх у приватні руки за так званими інвестугодами. Йдеться про землі на Будного, Злуки, Шептицького, Хмельницького, Текстильній, Овочевій тощо. Загальна площа, що опинилася під арештом, – близько чотирьох гектарів. Вони виділялися міською радою для чотирьох комунальних підприємств: «Тернопільбудінвестзамовник», «Масив», «Сонячне» та «Підприємство матеріально-технічного забезпечення».

Останнє зараз саме і просить у депутатів отримати опіку над аптекою. Та в кулуарах ради пліткують, що дочірнє підприємство потрібне не лише для цього, а й щоби мати «запасний плацдарм» у разі, якщо кримінальні провадження зрушать з місця і, приміром, заморозять рахунки усім фігурантам справи.

Тут є ще один цікавий нюанс. Аптеку №78 сьогодні очолює Ольга Жируха – дружина Андрія Козака – екс-депутата облради від ВО «Свобода», директора КП «Архбудсервіс», якого в минулому році гучно затримали на хабарі (судова тяганина з цього приводу триває досі).

Подейкують, що Андрій Козак у дружніх стосунках із скандальним екс-заступником міського голови Володимиром Камінським, а сам Надал – хрещений батько дитини Козака. Тому не виключено, що ці прізвище теж із часом «спливуть» у намірах мерії займатися аптеками. Адже дружина Козака свого часу зі скандалом була призначена на посаду. Колектив був категорично проти її кандидатури. Згодом істерика стихла, проте осад залишився.

Очевидно, що під патронатом мерії Андрію Козаку буде значно простіше допомагати дружині вести аптечну справу, ніж зараз, коли на аптеку «тисне» обласна влада. Може, дочірнє КП довірять очолити тому ж Козаку? Хтозна-хтозна. Та наразі депутати не поспішають погоджувати цей, відверто, дивний задум і чекають на більш суттєві аргументи від директора КП, аніж просто «Хочемо, будемо!»