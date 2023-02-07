Сьогодні електрики знову більше дадуть світла жителям Тернопільської області

❗На Тернопільщині електроенергію вимикатимуть лише на період «вимкнення електроенергії».

💡У вівторок, 7 лютого, енергетики продовжують застосовувати схему вимкнення електроенергії лише на період «вимкнення електроенергії» (тобто за схемою 6 годин електроенергія є, а 3 години – немає).

‼️Енергетики наголошують, що доведений НЕК «Укренерго» ліміт споживання для нашої області, дозволяє більшу частину доби обмежуватися відключеннями лише основних черг. Проте, у періоди максимального навантаження, орієнтовно з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, можливі знеструмлення додаткових черг споживачів.

⚡Тобто, окрім основних черг, може знеструмлюватися і додаткова черга, яка в Графіку позначена як «можливе вимкнення електроенергії».

🇺🇦У ВАТ «Тернопільобленерго» нагадують, що ситуація в енергосистемі країни є складною і тому споживачам потрібно відноситись із розумінням до даної ситуації.

❗Пам’ятати, що раціональне використання електроенергії зменшує навантаження на енергосистему і дає змогу не застосовувати додаткові обмеження електроенергії. А також не забувати, що відразу після вимкнення електроенергії, потрібно відключити від мережі усі електроприлади і не поспішати вмикати всі електричні прилади у перші хвилини після ввімкнення електроенергії.

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