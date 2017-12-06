250 кг техніки передали для створення музею ІТ в Тернополі з Хмельницького

З м. Хмельницького небайдужі передали 250 кг різної техніки: друкарські машинки, обчислювальну техніку, комп’ютери, принтери та ще багато різного, аби в Тернополі запрацював музей ІТ.

Зокрема благодійниками стали компанія “TM SUZIE” та АН “Подільська нерухомість”.

“Мене звати Олег. Писати я не дуже люблю, все ж розповім чому приєднався до створення “Музею ІТ” в Тернополі. Філософія Благодійного Фонду “MagneticOne.org” набагато глибша, ніж стандартне розуміння схожих організацій. Працюючи, компанія не затикає дірки грошима (хоч це теж дуже потрібно), а спрямовує енергію на об’єднання суспільства, для розвитку та навчання дітей. Ми вже сьогодні можемо разом творити майбутнє, що нас оточує. А той вклад, що наша компанія зробила – насправді це приємно і для нас, бути частинкою творення майбутнього. P.S. А ще в мене дві доньки шкільного віку”, – написав Олег Гриньов CEO “TM SUZIE”.

Джерело: прес-служба Благодійного фонду “MagneticOne.org”