Українці в Італії не перестають прибігати до Зарваницької Матері Божої

26 листопада копію Чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої з великою радістю вітали жителі м. Сполето в Італії. Перебувала ікона у храмі Св. Понціана Архиєпархії Сполето-Норча, до якого приходили помолитися не лише українці, але й італійські громади.

Вірні зі зворушенням приступали до ікони Зарваницької Богородиці, просячи заступництва для своїх родин та всієї України.

Архиєпископ Ренато Боккардо, Президент Єпископської Конференції в Умбрії, який зустрічав Чудотворну ікону на подвір’ї базиліки, закликав вірних до наслідування Пречистої Діви Марії у ЇЇ святості та посвяті Господеві, щоби разом з Нею поширювати у світі радість Євангелія.

повідомляє сайт http://zarvanytsya.org