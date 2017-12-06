Українці в Італії не перестають прибігати до Зарваницької Матері Божої
26 листопада копію Чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої з великою радістю вітали жителі м. Сполето в Італії. Перебувала ікона у храмі Св. Понціана Архиєпархії Сполето-Норча, до якого приходили помолитися не лише українці, але й італійські громади.
Вірні зі зворушенням приступали до ікони Зарваницької Богородиці, просячи заступництва для своїх родин та всієї України.
Архиєпископ Ренато Боккардо, Президент Єпископської Конференції в Умбрії, який зустрічав Чудотворну ікону на подвір’ї базиліки, закликав вірних до наслідування Пречистої Діви Марії у ЇЇ святості та посвяті Господеві, щоби разом з Нею поширювати у світі радість Євангелія.
повідомляє сайт http://zarvanytsya.org