Тренд “нові у владі”. Кому це вигідно, – Петро Ландяк

Чудово розумію, що нинішня Верховна Рада і вся влада загалом себе дискредитувала. На цьому грунті легко запустити ідеологію “НОВІ У ВЛАДІ”.

Виборче гасло щодо «нових» облич дозволило пройти команді Володимира Зеленського, бо народ уже змучився з цією владою, яка працювала виключно на себе, на власні інтереси.

При цьому звертаю увагу, що гасло «нові обличчя» працювало вже декілька років. Людей до цього готували – психологічно і технологічно. Знімали фільм, де пробували показати, як у політиці і в суспільному житті все може бути по-іншому. «Стелили» доріжку для «нових облич», незалежно від того, підготовлені вони як політики, державотворці, чи ні, не зважаючи, які в них моральні засади. Чи порядні вони… Просто, працював тренд «нові».

До започаткування гасла «нові» причетний і Андрій Садовий та його команда ще з виборів 2014 року. І що сталося з його командою? З часом депутати почали відходили з його політсили. А на сьогодні фракція у Верховній Раді практично розсипалася.

А ще, діюча Верховна Рада на відсотків сімдесят складається з «нових». І що??? Вона ж ця Рада себе повністю дискредитувала. Тому, на моє глибоке переконання, у технології “НОВИХ ОБЛИЧ” зацікавлені виключно олігархи.

Чомусь не стоїть питання про нову якість політиків і політики загалом. А якраз цього вимагає життя, обставини. Олігархи подають те і тих, як це їм вигідно. Для них головне завести до парламенту нових, недосвідчених людей, якими можна легко маніпулювати, яких легко купити, обманути, схилити на свій бік.

У Європі. куди ми прямуємо, системно готують депутатів, навіть місцевих рад. В них не стане депутатом людина без відповідної підготовки. А у нас, що??? Черговий експеримент над українським народом??? Чи відбудеться він???

Кандидат у депутати Верховної Ради Петро Ландяк