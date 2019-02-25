У дитсадках Тернополя гряде батьківський бунт через сумнівні грошові побори

Після тривалої судової тяганини жителі прилеглих до Тернополя населених пунктів довели, що дискримінація їхній дітей в дитсадках обласного центру є незаконною. 18 лютого Львівський апеляційний суд постановив, що диференціація дітей за місцем прописки суперечить Конституції, а отже нараховувати додаткову плату для іногородніх було протиправно. Тепер люди, які добивалися справедливості, вирішили не лише більше не платити так звані «добровільні внески», а й повернути ті суми, які, як вони переконані, з них зібрали незаконно.

Міськраді погрожують черговим позовом

Плату у сумі 1,215 тис. грн на місяць для дітей без тернопільської реєстрації у дитсадках обласного центру міська рада запровадила минулого року. Також для таких дітей ціна на харчування стала вищою, ніж для дітей з пропискою. Тоді це викликало хвилю обурення у жителів прилеглих населених пунктів, адже чимало з них працює в Тернополі, і відповідно своїх дітей вони теж привозили в дитсадки міста.

Керівники окремих сіл одразу заявили, що в такий спосіб їх змішують до приєднання в Тернопільську ОТГ. Однак врешті такий підкилимний тиск отримав протилежні наслідки – прилеглі до обласного центру населені пункти відмовилися об’єднуватися з Тернополем, створивши власні ОТГ.

Міська рада запровадження плати для іногородніх дітей мотивувала тим, що зазнає збитків на вихованні в садках «чужих» дітей.

«Втрати оцінили у 20 млн грн. Саме таку суму озвучили депутатам міськради минулого року, тож депутатський корпус проголосував за запровадження плати для дітей без тернопільської реєстрації. Однак невдовзі різні категорії звільнили від цієї сплати, зокрема працівників бюджетної сфери, комунальних підприємств, поліції, суду, прокуратури. Дехто купив або “порішав” довідки про приписку. Ми надіслали запит в міське управління освіти і з’ясували, що з часу запровадження цієї системи батьки сплатили трохи менше 0,5 млн грн. Для сімей це великі гроші, але для бюджету – навпаки. Це не міфічні 20 млн, про які вели мову», – зауважує активіст «Автомайдану» Павло Іванечко.

Відтак зараз активісти хочуть зобов’язати мерію повернути людям з-поза меж Тернополя усі кошти, які з них стягнули в дитсадках.

«Ми даємо міській раді 10 днів, щоб зробити це добровільно. Як варіант ці кошти можна не повертати готівкою, а зарахувати як майбутні плати за харчування. В іншому випадку скеровуватимемо колективний позов і вимагатимемо повернення цих коштів через суд. І тоді міська рада замість заробити, як вона планувала, зазнаватиме збитків, оскільки окрім повернення коштів людям, доведеться ще сплатити судові витрати», – застеріг адвокат Ростислав Небельський.

На жінку, яка подала до суду, почався моральний тиск

В суді він відстоював права Анни Хасан, яка відмовилася платити гроші, вважаючи це незаконними поборами. Через таку позицію жінки 7 червня 2018 року її сина не пустили в дитсадок. Відтак вона повідомила про це громадськість і вже наступного дня дитину, яка прийшла в супроводі активістів та представників ЗМІ, без проблем прийняли в навчально-виховному закладі.

З того часу жінка не платила регламентовані міськрадою 1,215 тис. грн, як це змушені були робити інші іногородні батьки, яких зобов’язали підписати відповідний договір. При цьому, зазначає Анна Хасан, вихователі ставилися до її дитини абсолютно нормально .

Але наприкінці минулого тижня почався тиск безпосередньо на жінку.

«Мене двічі викликали в управління освіти, але я не йшла. То наприкінці минулого тижня мене в дитсадку підстерегла керівник управління Ольга Похиляк. Вона пообіцяла моїй дитині цілковите сприяння в подальшому навчанні у школі, окремий наказ, який офіційно позбавить мене потреби платити за перебування сина в дитсадку. Обіцяла «золоті гори», тільки щоб я відкликала свою позовну заяву. В іншому випадку пригрозила, що для мого сина не знайдеться місця в школах міста через їх переповненість. І навіть заявила, що вихователі можуть не справитися з доглядом за моїм сином, бо він неадекватний. Більш того – мені висунули вимогу вибачитися на камери перед вихователями за те, що я подала до суду. На мене почався моральний тиск», – каже Анна Хасан.

Під час судових засідань її приходили підтримувати інші батьки, які переконані, що запровадження плати є незаконним. Одразу після рішення суду вони почали поширювати в соцмережах інформацію про перемогу.

«Ці люди сміялися в залах суду, коли представники управління освіти заявляли, що батьки добровільно сплачують кошти. І судді розуміли, що про жодну добровільність мова не йде», – згадує Ростислав Небельський

Активісти підкреслюють, що неприйнятним є нав’язування сумнівної плати безпосередньо батькам дітей.

«Управління освіти апелює до того, що окремі ОТГ та Тернопільська райрада підписали трансфери на оплату послуг тернопільських дитсадків для своїх дітей. Трансфери – це нормально, питання вирішили на рівні влади, як і має бути. Однак частково це вдарило по самих батьках, яких змусили «добровільно» підписати угоди і платити кошти, що істотно б’є по їхніх сімейних бюджетах. А особливо для тих, у кого двоє чи більше дітей», – зазначає Павло Іванечко.

За даними міського управління освіти, на сьогодні тернопільські заклади дошкільної освіти відвідує близько 650 іногородніх дітей. За понад 400 дошкільнят оплату здійснюють органи місцевого самоврядування, де вони зареєстровані: Байковецька, Залозецька, Великогаївська, Білецька ОТГ, а також Тернопільська районна рада. За ще майже 200 дітей кошти оплачують батьки.

«Добровільні» угоди укладають з безвиході

Попри готовність райради оплачувати кошти за дітей з районів, в міському управлінні освіти маніпуляціями все одно змушують людей підписувати угоди, розповідає жителька Смиківців Тернопільського району Мар’яна Феців.

В селі немає ясельної групи, тож жінка прийняла рішення віддати свою 2,5 річну дитину в тернопільський дитсадок.

«Як тільки народилася дитина, ми записалися в електронну чергу. І були вже першими в тій черзі, коли треба було йти в садок. Та коли прийшли у яселі, то виявилося, що ми вже в кінці черги. Нам пояснили, що всіх іногородніх переміщено в кінець черги і для них запроваджено окрему плату. Тоді я звернулася в райраду, де мені підтвердили готовність оплачувати кошти, лиш попросили документ про те, що моя дитина ходить в дитсадок, щоб мати підставу для фінансових операцій. Однак в садку мені відмовили. Сказали, що райрада і так має борг перед містом, а тому мені необхідно підписувати договір», – розповіла про маніпуляції Мар’яна Феців.

З безвиході жінка у листопаді минулого року таки уклала угоду і з того часу оплачувала обумовлену документом суму.

«Недавно мені зателефонували з садка і сказали, що десь немає моєї плати за січень. Прозвучало, що «якщо цієї оплати не буде, то дитину не приводьте в садок взагалі». Учора я змушена була скинути фото квитанції на вайбер завідувачці садку, щоб довести, що плату за січень я таки вносила», – ділиться нещодавнім стресом жителька Смиківців.

Загалом у неї – троє дітей. Старший син уже перебував у садку, тому за нього оплачує районний бюджет. А от як буде надалі з 7-місячною дитиною, в сім’ї не особливо уявляють.

«Для іногородніх тепер немає можливості записатися в електронну чергу. І як тоді потрапити в садок не зрозуміло», – зауважує Мар’яна Феців.

Після рішення суду платити кошти за укладеною угодою вона більше не планує, натомість вимагатиме зарахувати вже сплачене в рахунок подальшого харчування своєї дитини. Такої ж позиції дотримуються інші батьки, які підтримували Анну Хасан.

«Я припиняю платити. З червня минулого року я сплатила десь понад 4 тис. грн. Зараз моїй дитині 2 роки. Цих коштів має вистачити як плата за харчування на тривалий час, доки дитина ходитиме в садок. Якщо керівництво закладу на такі умови добровільно не пристане, я приєднаюся до колективного судового позову», – каже Вікторія Суворова.

Матері наголошують, що їх фактично змусили підписувати угоди.

«Я не знала, що це незаконно, тому підписала договір. Тепер, коли я все зрозуміла і коли є рішення суду, – ці оплати вносити більше не буду. А договір планую розірвати», – ділиться планами Тамара. Прізвище не називає, мовляв, від чиновників мерії потім можливі утиски в дуже різних сферах.

Водночас Ростислав Небельсикй переконаний, що договори розривати не потрібно. Мовляв, з юридичної точки зору вони є нікчемними, оскільки були спрямовані на порушення конституційних прав людей.

Мерія заявляє, що плату іногороднім і далі нараховуватимуть

Водночас в міській раді заявили, що батькам, чиї діти не зареєстровані у Тернополі, плата за відвідування міських закладів дошкільної освіти буде і надалі нараховуватися.

«Договори укладаються на основі рішення виконавчого комітету «Про погодження примірної форми договору про надання освітніх послуг», а це рішення не розглядалося у суді. Окрім того, плата за відвідування садочків була визначена рішенням сесії Тернопільської міської ради від 24 лютого 2017 року. Договори, які до цього часу уклали батьки іногородніх дітей, є чинними і підлягають обов’язковому виконанню», – повідомили в прес-службі.

Небельський пояснює, що рішення міськради в суді не оскаржували, оскільки воно нічого не порушує.

«В ньому сказано, що громадяни мають право укладати договори і здійснювати оплату. Тобто мають право, а не зобов’язані. Однак його застосовують таким чином, що порушуються права людей. Ми оскаржували в суді наказ міського управління освіти про запровадження плати для дітей, які не зареєстровані в Тернополі. Суд визнав його протиправним і нечинним. В міськраді тривалий час удавали, що не зовсім розуміють законодавство. Суд пояснив їм, що орган місцевого самоврядування не має повноважень обмежувати конституційні права людей. Та й зрештою запровадження диференціації дітей за територіальним принципом зароджує конфлікти в соціумі. Якщо мерія продовжить приймати якісь нормативні акти, які обмежуватимуть конституційні права дітей, це вже може мати і кримінальні наслідки згідно з статтею 161 Кримінального кодексу України щодо порушення рівноправності громадян», – застеріг адвокат.

Андрій Вацик

Уніан