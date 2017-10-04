Дорожні підрядні організації продовжують ремонтні роботи на Тернопільщині

На замовлення Служби автодоріг у Тернопільській області сьогодні триває поточний та ямковий ремонти.

Так, на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська (колишня Львів – Тернопіль) поблизу Озерянських хуторів шляховики стелять вирівнюючий шар асфальтобетону (1200 тонн).

На умовах співфінансування триває ямковий ремонт автодороги Мшанець – Великий Говилів. Сьогодні тут заплановано ліквідувати 215 м2 ямковості гарячим асфальтобетоном.

Також шляховики ліквідовують 802 м2 ямковості на дорогах Порохова – Космирин, Зборів – Красне та Галич – Сатанів.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей спричинених ремонтними роботами. А також бути уважними та дотримуватись безпечної швидкості руху на ділянках ремонту.