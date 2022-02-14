16:30 | 14.02.2022
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Політика 

У Тернополі скликають сесію облради через загрозу активізації військових дій

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко скликає позачергову сесію облради у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією та загрозою активізації військових дій.
 
Про це очільник області повідомив на своїй Facebook-сторінці.
 

 Завтра, 15 лютого,  о 09.00 год. відбудеться нарада з керівниками депутатських фракцій. У зв’язку з цим закликаю бути готовими: депутатам обласної ради оперативно прибути в м. Тернопіль для участі в позачерговій сесії ради; виконавчому апарату обласної ради працювати в посиленому режимі,  зазначив Михайло Головко.  

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