У Тернополі затримали грузина, який жив в Україні нелегально

В Тернопільській області виявили громадянина Грузії, який жив в Україні без відповідних паперів. В чоловіка не було документів на право проживання в Україні.

Крім того, він ухилявся від виїзду у встановлений термін. За це стосовно нього склали протокол про адміністративне правопорушення та притягнули до адміністративної відповідальності. Про це йдеться у повідомленні УДМС у Тернопільській області.

Наразі громадянина Грузії поміщено до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою забезпечення примусового видворення.

Загалом, за минулий тиждень, працівниками Тернопільського відділу№1, Кременецького відділу, Чортківського відділу, Підволочиського сектору виявлено 5 порушників міграційного законодавства. Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.203 КупАП та прийнято рішення про примусове повернення.