11:00 | 25.02.2022
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Політика 

Віталій Кличко: Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії 

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Путін, який перекреслив дипломатичні зусилля для подолання кризи, зупинятися не збирається. Саме тому партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО.

На цьому наголосив лідер УДАРу Віталій Кличко.

Він зауважив, що дії РФ – безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн! 

– У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень, зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу, зазначив лідер УДАРу Віталій Кличко. 

Він наголосив на тому, що українці вже 8 років відбивають агресію РФ і продовжуватимуть боротися. 

– Русь була Київською, а Київ – величним містом, іще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з’явиться Москва. Тому змиріться з цим. І зрозумійте нарешті: Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії. А – в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози., – закликав Віталій Кличко.  

Віталій Кличко також подякував тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції. 

– Часу на розмови немає! Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України. Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом! підкреслив Віталій Кличко. 

Лідер УДАРу зазначив, що на нашій стороні – справедливість і правда. Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. 

– Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою, щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною. Перемагають не тільки силою, перемагають духом! І українці це доводили не раз! Слава Україні! наголосив Віталій Кличко. 

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