Віталій Кличко: Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії 

Путін, який перекреслив дипломатичні зусилля для подолання кризи, зупинятися не збирається. Саме тому партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО.

На цьому наголосив лідер УДАРу Віталій Кличко.

Він зауважив, що дії РФ – безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн!

– У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень, зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу, – зазначив лідер УДАРу Віталій Кличко.

Він наголосив на тому, що українці вже 8 років відбивають агресію РФ і продовжуватимуть боротися.

– Русь була Київською, а Київ – величним містом, іще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з’явиться Москва. Тому змиріться з цим. І зрозумійте нарешті: Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії. А – в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози., – закликав Віталій Кличко.

Віталій Кличко також подякував тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції.

– Часу на розмови немає! Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України. Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом! – підкреслив Віталій Кличко.

Лідер УДАРу зазначив, що на нашій стороні – справедливість і правда. Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна.

– Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою, щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною. Перемагають не тільки силою, перемагають духом! І українці це доводили не раз! Слава Україні! – наголосив Віталій Кличко.