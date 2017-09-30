12 агрокомпаній з’їхалися на Тернопільщину на семінар ТзОВ «Бучачагрохлібпрому»

Вже другий рік поспіль ТзОВ «Бучачагрохлібпром» організовує науково-практичний семінар «Захист і вирощування кукурудзи, соняшнику в умовах Тернопільської області».

Учасниками заходу стали 12 компаній з України та закордону.

– На семінар приїхало близько 75 чоловік, серед них студенти Бучацького коледжу та Подільського державного агротехнічного університету з викладачами. Були запрошені фермери і головні агрономи господарств. Окрім того, кожна фірма запрошувала своїх партнерів, так, забезпечили по 5-6 учасників семінару, – розповів агроном-насіннєвод ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Микола Фасолько.

В рамках заходу, учасники відвідали два демополігони, на одному із них посаджено 106 гібридів кукурудзи (в середньому 8-10 гібридів з кожної компанії), а на іншому – 57 гібридів.

– Культури на демополігоні оцінювали фірми і постачальники, які були в нас на семінарі, площі в нас були чисті, в ідеальному стані, не було бур’янів. Кожна фірма презентувала свої гібриди, розказували про них і давала коротку характеристику. Потім був час запитань від представників господарств по тому чи іншому виду, – зазначив Микола Павлович.

Обговорення та огляд тривали кілька годин. Учасники змогли оцінити усі зразки на демополігоні, знайти нових партнерів, а студенти – здобути хороший наочний досвід.