20 років молитви і служіння: спільнота «Матері в молитві» святкує ювілей

16 листопада спільнота «Матері в молитві» парафії УГКЦ св. Івана Богослова міста Тернопіль відзначила важливу подію — 20-річчя свого заснування. 20 років тому, 16 листопада 2004 року, з благословення отця пароха Івана Козія, була створена ця духовна спільнота. Протягом багатьох років її діяльність невтомно підтримувала п. Оля Білик.

За цей час спільнота пройшла значний шлях, багато сестер відійшли у вічність, але спільнота продовжує молитися, зростати та розвиватися. Незважаючи на важкі випробування, пов’язані з війною, учасники спільноти навчилися цінувати прості речі, такі як вода, тепло, світло та частіші зв’язки з рідними. Усі ці зміни відображають глибоке переосмислення життєвих цінностей. Про це повідомляє інфоресурс парафії св. Івана Богслова.

Під час святкування ювілею були подяки духовенству за підтримку та науку, а також особлива подяка сестрам з інших спільнот, які чисельно приєдналися до молитовного святкування.

В урочистий день святкування отець Василь Чамарник, духівник всіх спільнот «Матері в молитві» Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, разом з отцем Василем Дубцем, духівником місцевої спільноти, освятили нову парафіяльну хоругву «Матері в молитві».

Свято стало можливим завдяки Божій благодаті, заступництву Пресвятої Богородиці та мужності українських захисників. Учасники святкування висловлюють вдячність за дар служіння і моляться, щоб кожна молитва матері була почута і здійснювалася згідно з Божою Волєю.