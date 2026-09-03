Без пандуса, ліфта і тактильних табличок: у Тернополі перевірили доступність районного управління поліції

У Тернополі фахівці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели плановий моніторинговий візит до Тернопільського районного управління поліції. Перевіряли, наскільки будівля відповідає вимогам архітектурної доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За результатами моніторингу встановили, що будівля управління не відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Зокрема, на прилеглій до будівлі території, за інформацією Представництва Омбудсмана, відсутні належно облаштовані пішохідні шляхи, доступні для маломобільних людей. Також неналежно облаштовані місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю.

До будівлі поліції немає пандуса

Проблеми виявили й безпосередньо біля входу до управління.

Вхід до будівлі не обладнаний пандусом або підйомною платформою. Крім того, сходи не мають контрастного маркування, а біля входу відсутня тактильна табличка з необхідною інформацією.

Всередині будівлі також виявили низку недоліків.

Тернопільське районне управління поліції розташоване у двоповерховій будівлі, однак ліфта або іншого механізму для доступу людей до приміщень на другому поверсі немає.

Також у будівлі відсутні тактильні таблички з номерами кабінетів та тактильні смуги на шляхах руху.

Окремо моніторингова група звернула увагу на санітарно-гігієнічне приміщення. Воно, як зазначають представники Омбудсмана, не відповідає нормативним вимогам щодо ширини кабіни та обладнання її необхідними поручнями.

Керівництву районного управління поліції надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Зокрема, рекомендували облаштувати вхід пандусом, встановити тактильні таблички та контрастне маркування, забезпечити доступ до другого поверху за допомогою ліфта або іншого підйомного механізму, а також привести санітарно-гігієнічне приміщення у відповідність до вимог ДБН.

Підготовлений за результатами візиту моніторинговий звіт мають направити до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області як балансоутримувача будівлі для вжиття необхідних заходів.