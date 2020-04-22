15:06 | 22.04.2020
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22 квітня, 13.00: у Шумському районі підтверджено ще 11 випадків інфікування. Хворих на COVID-19 вже 61

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Станом на 13 годину 22 квітня 2020 року в Шумському районі офіційно підтверджено ще 11 випадків інфікування – повідомляють у Кременецькому міськміжрайонному відділі державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України». Йдеться у повідомленні від Шумської районної державної адміністрації.

Загалом, 61 житель Шумщини захворів на COVID-19. Ще 8 біоматеріалів направлено у м.Тернопіль на лабораторне дослідження.

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