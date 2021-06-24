“Довелось руками демонтовувати обмежувальні півкулі”: Іван Сороколіт про пожежу в “Коловороті”

Політик, депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт розповів про те, як відбувалися події під час пожежі в “Коловороті”. Виявляється, чоловік першим повідомив власників закладу про пожежу.







“Сталось так, що один з перших помітив ознаки пожежі. Якраз підходив до нашого офісу “Сили Людей”. Про всяк випадок, повідомив власника закладу. І не дарма. Як виявилось, і керівництво і працівники, які знаходились в приміщенні або поряд, ще не знали про “інцидент”.

Зателефонував на 101. Від них дізнався, що хтось вже повідомив про пожежу на Чорновола, 1, в/біля офісу “Європейської Солідарності”. Пояснив їм, що пожежа на бульварі Т.Шевченка, 19, а будівлі на вул. Чорновола є суміжними до місця пожежі.

Полум’я росло на очах і через 15 хвилин охопило більшу частину закладу “Коловорот”.

Коли зрозумів, що є висока імовірність загоряння будівлі, в якій знаходитья наш офіс (до скла вікон вже було неможливо торкнутись), то взяв скільки зміг найважливіших документів й залишив приміщення. Перед тим зачинив усі вікна. Це згодом врятувало приміщення від попадання диму. Склопакети поплавились, більша частина зовнішнього скла потріскала, але кіптява всередину приміщення не потрапила.

На вулиці кілька автомобілів опинились в пастці та створювали перешкоди для проїзду пожежних машин. Довелось руками демонтовувати обмежувальні півкулі й спрямовувати автівки через Театральний майдан в напрямку 3-ї школи.

Пожежники і поліцейські дуже старались і робили все можливе. Справді старались на межі своїх можливостей. Хоча чув їх емоційні розмови і нарікання на відсутність води в гідрантах.

На мою думку, все обійшлось посередніми матеріальними наслідками і без жертв. Не рахуючи самого закладу “Коловорот”. Могло бути все набагато гірше. Поряд багато старих будівель з дерев’яним перекриттям.

На відео початок пожежі (орієнтовно через 5-7 хвилин після перших її ознак)”,- написав Іван Сороколіт.