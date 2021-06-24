Як на Тернопільщині захистили право на пільгову пенсію потерпілого від аварії на ЧАЕС

Як захистити право на пільгову пенсію особі, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської АЕС, якщо їй у цьому було відмовлено? Така ситуація склалася із жителем Чортківського району. Пан Василь у 2019 році, коли йому виповнилося 57 років, звернувся до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком із його зменшенням як потерпілому внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, але отримав відмову. Пенсійний фонд мотивував своє рішення відсутністю посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, незважаючи на постійне проживання на забрудненій території.

Чоловік не погодився з таким рішенням, та вирішив захищати своє право на пільгову пенсію у суді. За отриманням безоплатної вторинної правової допомоги звернувся до Чортківського місцевого центру, який уповноважив представляти інтереси клієнта у суді фахівчиню та адвокатку – Ірину Криву.

Роз’яснення законодавства.

Населений пункт, в якому проживає клієнт, відноситься до тих, на які поширюється зона посиленого радіоекологічного контролю (додаток №1, пункт 4 Постанови Кабінету Міністрів Української РСР №106а від 23.06.1991).

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи відносяться особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років. Такі громадяни мають право на зменшення віку на 2 роки та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років. При цьому, початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зоні з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях (ч.3 ст.15 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Довідка, видана сільською радою підтверджує той факт, що пан Василь прописаний за адресою у даному селі з 16 квітня 1984 року. Також на підтвердження факту проживання позивача у зоні посиленого радіоекологічного контролю надано витяг з будинкової книги. Тобто, станом на 1 січня 1993 року він проживав на даній території понад 9 років. У позивача також наявні довідки про навчання, проходження військової служби, довідки з місця роботи, що підтверджують факт проживання та навчання на території зони посиленого радіоекологічного контролю.

Фахівчиня місцевого центру підготувала адміністративний позов до Тернопільського окружного адміністративного суду.

Заслухавши справу, Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав управління Пенсійного фонду призначити та виплачувати позивачу пенсію за віком із його зменшенням на підставі ст.55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Не погодившись із таким рішенням Головним управлінням Пенсійного фонду України подано апеляційну скаргу. За результатами розгляду справи Восьмим апеляційним адміністративним судом рішення Тернопільського окружного адміністративного суду у даній справі залишено без змін.

Так, право пана Василя на пенсію за віком із його зменшенням, як особі яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи захищено в судовому порядку.

З рішенням суду можна ознайомитись тут.