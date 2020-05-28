4 роки тому, у ніч на 27 травня 2016-го, не стало Віталія Ващенка — громадського активіста і депутата Кременецької міської ради

Громадського активіста і депутата Кременецької міської ради вбила на замовлення банда з Кривого Рогу.

Віталій боровся з системою: викривав незаконні дії місцевої влади, ділків, представників правоохоронних органів, судів… Відстоював права громадян, допомагав добитися справедливості багатьом кременчанам.

Віталій заважав багатьом. Він не дозволяв красти, дерибанити, фабрикувати справи, дурити громаду, мати за ніщо простих людей.

Віталій був принциповим, ідейним, надзвичайно людяним і щирим. Разом із побратимами він втілював принципи Революції Гідності.

На жаль, йому не дали цього зробити.

Якби Віталій жив, у Кременці, та й загалом в області, багато чого було б по-іншому.

За смерть Віталія Ващенка мають відповісти нелюди, які за гроші забрали його життя, а також підлі замовники, для яких не існує ні закону, ні моралі.

Світла пам’ять про Віталія